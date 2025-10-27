自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》勝過牛奶「鈣」厲害！ 醫推吃「它」預防骨鬆好吸收

2025/10/27 12:41

西園醫院婦產科醫師邱筱宸分享，台灣50歲以上女性骨質疏鬆風險高，日常飲食建議可多吃深綠色蔬菜，有助補鈣；示意圖。（圖取自photoAC）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸分享，台灣50歲以上女性骨質疏鬆風險高，日常飲食建議可多吃深綠色蔬菜，有助補鈣；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？補鈣除了吃乳製品、鈣片之外，其實攝取綠蔬也能為骨骼健康加分。西園醫院婦產科醫師邱筱宸分享，台灣50歲以上女性骨質疏鬆風險高，日常飲食建議可多吃深綠色蔬菜，尤其推薦羽衣甘藍，它不僅鈣含量略高於牛奶，加上草酸含量低，身體也更易吸收。

邱筱宸於臉書專頁發文表示，一提到「補鈣」，大家腦中是不是立刻浮現一杯牛奶？但其實大自然早就幫我們準備好一個綠色版本的「鈣銀行」。她說，像是羽衣甘藍（Kale）看起來不起眼，皺皺的葉子、帶著一點青味，但其中的鈣含量，竟與牛奶差不多，甚至還略高一點。

此外，邱筱宸特別說明，羽衣甘藍最厲害的地方是，它的草酸含量相對低，人體更容易吸收。尤其台灣50歲以上女性骨鬆風險高，建議應多吃深綠色蔬菜，除羽衣甘藍外，青江菜、小松菜等深綠色蔬菜也都是好選擇，飲食攝取有助增進骨骼健康。

另，邱筱宸也曾於臉書發文分享其他飲食補鈣小撇步，包括：

傳統豆腐（尤其是板豆腐）：每100g約含140毫克鈣。

黑芝麻粉：一湯匙含鈣約90毫克。

強化鈣豆漿／植物奶：選擇標示「添加鈣、維生素D」更佳。

邱筱宸並強調，骨骼健康的關鍵除了「吃對」，也要「動對」。骨密度不是吃多就會升高，必須靠適度負重刺激讓骨頭活躍起來；所謂「負重」不是搬重物，而是讓身體對抗地心引力的活動，就能刺激骨細胞生長。另，提醒也別忽略「維生素D」這位吸鈣隊友，有足夠的維生素D，才能協助腸道有效吸收鈣質。

