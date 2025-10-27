限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》勝過牛奶「鈣」厲害！ 醫推吃「它」預防骨鬆好吸收
〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？補鈣除了吃乳製品、鈣片之外，其實攝取綠蔬也能為骨骼健康加分。西園醫院婦產科醫師邱筱宸分享，台灣50歲以上女性骨質疏鬆風險高，日常飲食建議可多吃深綠色蔬菜，尤其推薦羽衣甘藍，它不僅鈣含量略高於牛奶，加上草酸含量低，身體也更易吸收。
邱筱宸於臉書專頁發文表示，一提到「補鈣」，大家腦中是不是立刻浮現一杯牛奶？但其實大自然早就幫我們準備好一個綠色版本的「鈣銀行」。她說，像是羽衣甘藍（Kale）看起來不起眼，皺皺的葉子、帶著一點青味，但其中的鈣含量，竟與牛奶差不多，甚至還略高一點。
請繼續往下閱讀...
此外，邱筱宸特別說明，羽衣甘藍最厲害的地方是，它的草酸含量相對低，人體更容易吸收。尤其台灣50歲以上女性骨鬆風險高，建議應多吃深綠色蔬菜，除羽衣甘藍外，青江菜、小松菜等深綠色蔬菜也都是好選擇，飲食攝取有助增進骨骼健康。
另，邱筱宸也曾於臉書發文分享其他飲食補鈣小撇步，包括：
●傳統豆腐（尤其是板豆腐）：每100g約含140毫克鈣。
●黑芝麻粉：一湯匙含鈣約90毫克。
●強化鈣豆漿／植物奶：選擇標示「添加鈣、維生素D」更佳。
邱筱宸並強調，骨骼健康的關鍵除了「吃對」，也要「動對」。骨密度不是吃多就會升高，必須靠適度負重刺激讓骨頭活躍起來；所謂「負重」不是搬重物，而是讓身體對抗地心引力的活動，就能刺激骨細胞生長。另，提醒也別忽略「維生素D」這位吸鈣隊友，有足夠的維生素D，才能協助腸道有效吸收鈣質。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應