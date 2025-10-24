女子做「SASI」手術切胃又胃繞道釀腦病變 醫轟「當醫美在做」

高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世指SASI非國際認同的減重術式，認為是醫美噱頭。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄減重名醫宋天洲為 BMI 24的女病患進行「SASI單吻合迴腸雙通道胃繞道」減重手術，遭控訴術後發生腦病變。高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世指出：SASI非國際認同的術式，直批：這些噱頭是「醫美級減重手術」。

宋天洲遭高雄市衛生局調查，在博田國際醫院及義大大昌醫院為多位未達減重手術適應症標準的患者進行手術，且在未執行完整評估下即對未成年患者執行減重手術，涉過度醫療等行為，遭醫師懲戒委員會決議停業4個月，宋天洲將申覆。

請繼續往下閱讀...

高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世曾批網紅減重醫師王銘嶼的縮胃曠腸手術「根本不能做」。對於SASI減重術式，陳盛世再度砲轟「把減重手術當醫美在做」。陳盛世指出，SASI就是把胃袖狀切除後，又多做了胃繞道手術，認為這只是醫美的噱頭，根本沒必要做，而且小腸的十二指腸和空腸具營養的吸收作用；如此會造成維他命B長期缺乏，嚴重會出現神經病變，鐵質吸收也會有問題。

陳盛世強調，國際承認的標準減重術式只有胃繞道手術和胃袖狀切除，不會兩者同時進行，正常的胃繞道手術是把胃隔間成1大1小而不切除，再以小腸接胃，認為SASI是「偷吃步」的做法。

陳盛世也說，正常人的BMI為18.5至24.5，而「病態性肥胖」在歐美是指BMI 40以上，台灣則是37.5以上，以女患者BMI 24來看「根本不應該開刀」，有效的減肥藥物很多，醫師不應該來者不拒。

陳盛世指出，減重手術的標準，是BMI 32.5以上的病患，用藥物治療減重無效且合併三高，或是 BMI 37.5以上，雖然沒有合併代謝性症候群，但也達到手術減重的標準。且不用開刀減重的也有胃鏡治療的方式，例如BMI 27到37.5者，可用藥物搭配胃內球置放或胃內縫合縮小手術，胃仍可以復原。

此外，陳盛世也強調，未成年進行減重手術，就算父母同意，也要經過醫院的專家團隊，包括小兒科、身心科、減重外科、內外科等共同會診並達成一致意見才能進行，以13歲的小胖威利症患者來看，若僅是父母同意，就算開了刀，仍無法控制食慾，病症不會解決，因此應更謹慎的評估和治療。

一名BMI僅24的年輕女患者做SASI減重手術後因維他命B缺乏發生腦病變，術後近6個月仍法正常飲食，體重僅剩37公斤。（家屬提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法