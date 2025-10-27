自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不只護眼、抗癌、增免疫 這蔬菜抵禦重金屬又護腦

2025/10/27 06:26

仁禾診所醫師郭東恩表示，胡蘿蔔所含β-胡蘿蔔素屬於脂溶性，建議不妨將胡蘿蔔切絲後，與蛋一起拌炒為紅蘿蔔炒蛋；有助減少生味；示意圖。（圖取自freepik）

仁禾診所醫師郭東恩表示，胡蘿蔔所含β-胡蘿蔔素屬於脂溶性，建議不妨將胡蘿蔔切絲後，與蛋一起拌炒為紅蘿蔔炒蛋；有助減少生味；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕胡蘿蔔富含碳水化合物、纖維素、膳食纖維、鉀等，可說是營養豐富的根莖類蔬菜。對此，仁禾診所醫師郭東恩表示，胡蘿蔔最主要的營養素就是β-胡蘿蔔素，可在人體中轉化為維生素A，除有助護眼、護膚，還能增強免疫力、降低癌症風險。除此之外，日常生活若不慎接觸到鉛，長期累積恐損害認知能力，胡蘿蔔所含膳食纖維與果膠，適量攝取也能幫助排鉛。

郭東恩於臉書專頁「仁禾診所」發文說，胡蘿蔔所含β-胡蘿蔔素，在人體中可轉化為維生素A，其主要功效是保護視力、維持眼睛與皮膚潤澤。另，維生素A也有強大抗氧化力，不僅有助增強免疫力，還可消除體內過多的自由基，維持細胞健康，降低癌症風險。

膳食纖維與果膠助排鉛

另，郭東恩特別指出，日常可能因飲食或空污而不慎接觸到鉛，長期累積下來會損害認知能力，而胡蘿蔔含有膳食纖維與果膠，適量攝取能夠幫助排鉛。此外，也可搭配蘋果與香蕉等含有果膠的蔬果，效果會更好。

料理小撇步去「生味」

至於許多人因胡蘿蔔的味道而敬謝不敏，郭東恩分享，其實只要透過小步驟，就能去除胡蘿蔔的生味。他說，β-胡蘿蔔素屬於脂溶性，建議不妨將胡蘿蔔切絲後，與蛋一起拌炒為紅蘿蔔炒蛋；此外，切得愈細，也愈能有效減少生味。另，也可將胡蘿蔔洗淨後蒸熟放涼，打成胡蘿蔔汁，依個人喜好加入蘋果或是少許蜂蜜或檸檬，營養又清爽。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中