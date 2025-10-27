限制級
健康網》不只護眼、抗癌、增免疫 這蔬菜抵禦重金屬又護腦
〔健康頻道／綜合報導〕胡蘿蔔富含碳水化合物、纖維素、膳食纖維、鉀等，可說是營養豐富的根莖類蔬菜。對此，仁禾診所醫師郭東恩表示，胡蘿蔔最主要的營養素就是β-胡蘿蔔素，可在人體中轉化為維生素A，除有助護眼、護膚，還能增強免疫力、降低癌症風險。除此之外，日常生活若不慎接觸到鉛，長期累積恐損害認知能力，胡蘿蔔所含膳食纖維與果膠，適量攝取也能幫助排鉛。
郭東恩於臉書專頁「仁禾診所」發文說，胡蘿蔔所含β-胡蘿蔔素，在人體中可轉化為維生素A，其主要功效是保護視力、維持眼睛與皮膚潤澤。另，維生素A也有強大抗氧化力，不僅有助增強免疫力，還可消除體內過多的自由基，維持細胞健康，降低癌症風險。
膳食纖維與果膠助排鉛
另，郭東恩特別指出，日常可能因飲食或空污而不慎接觸到鉛，長期累積下來會損害認知能力，而胡蘿蔔含有膳食纖維與果膠，適量攝取能夠幫助排鉛。此外，也可搭配蘋果與香蕉等含有果膠的蔬果，效果會更好。
料理小撇步去「生味」
至於許多人因胡蘿蔔的味道而敬謝不敏，郭東恩分享，其實只要透過小步驟，就能去除胡蘿蔔的生味。他說，β-胡蘿蔔素屬於脂溶性，建議不妨將胡蘿蔔切絲後，與蛋一起拌炒為紅蘿蔔炒蛋；此外，切得愈細，也愈能有效減少生味。另，也可將胡蘿蔔洗淨後蒸熟放涼，打成胡蘿蔔汁，依個人喜好加入蘋果或是少許蜂蜜或檸檬，營養又清爽。
