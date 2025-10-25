健康網》骨質疏鬆非銀髮族專利 6種營養素神救援

營養師李立慈指出，打擊骨質疏鬆症，每日需攝取1000～1200mg鈣、至少800IU維生素D、蛋白質、維生素K、鎂、鉀。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣在2025年已邁入「超高齡社會」，大家越來越重視骨骼健康。營養師李立慈指出，骨質疏鬆並非銀髮族的專利，可透過骨密度檢測T值、身高變矮、體重過輕、頭枕部無法觸及牆面判斷骨質疏鬆。打擊骨質疏鬆症，每日需攝取1000～1200mg鈣、至少800IU維生素D、蛋白質、維生素K、鎂、鉀。

李立慈在臉書粉專「Liz營養師飲食日常」分享，如何判斷骨質疏鬆：

請繼續往下閱讀...

1.骨密度檢測T值≤-2.5。

2.身高變矮：比年輕時矮超過3-4公分。

3.體重過輕：BMI<18.5，kg/m²罹患風險高。

4.頭枕部無法觸及牆面。

營養師李立慈指出，體重過輕：BMI<18.5，kg/m²罹患風險高。（圖取自freepik）

李立慈分享，骨質疏鬆症的危險因子：

●更年期、銀髮族。

●長期缺乏日曬。

●身材較矮小或體重過輕。

●鈣質攝取不足。

●咖啡因、酒精攝取過量。

●吸菸。

●長期服用藥物或特定疾病。

●缺乏運動。

打敗骨質疏鬆需要的營養素

●鈣質：每日需攝取1000～1200mg。

●維生素D：每日至少800IU，日曬15～20分鐘太陽。

●其他營養素：蛋白質、維生素K、鎂、鉀。

李立慈提醒，除了顧好飲食，若本身有慢性病或是長期服用慢性病藥物，須注意跟主治醫師討論，並定期追蹤骨密度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法