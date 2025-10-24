健康網》濕冷天氣害關節也流淚 減緩關節不適有方

天氣濕冷，不少人飽受關節疼痛所苦；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期連日豪雨，除了不能出門散心以外，不少人也哀嚎著關節又在痛。粉絲專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」提醒，關節不適通常與氣溫、濕度與氣壓有關，特別是濕冷天氣，容易加深疼痛感。建議可做好保暖、適度運動與熱敷，促進血液循環；並且開除濕機降低濕度。

今（24）日為光復節連假首日，北部與東北部一早就在下雨。中央氣象署表示，明（25）日雖東北季風減弱，溫度上升幅度有限，仍會偏涼。中央氣象署表示，今天受到東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍涼；北部和東北部水氣偏多，東北部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨，另外在桃園及東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨，竹苗、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

林口長庚風濕過敏免疫科表示，「雨還沒下完，關節也跟著落淚。」東北季風、外圍環流共伴效應的威力不容小覷。北部地區連日豪雨，除了讓人心情不美麗外，對於身體的影響更是特別明顯。

林口長庚風濕過敏免疫科表示，關節不適可能與氣溫、濕度、氣壓有關，濕冷的氣候使我們的疼痛感加深，尤其是有關節炎、扭傷、骨折、肌肉勞損的人。

另外天氣也逐漸轉涼，建議做好保暖措施、適度運動、熱敷，促進局部血液循環，並且開啟除濕機，讓環境濕度降至55~60%之間，能減緩關節的不適感。

