健康網》補鐵5大功能一次看 這類水果促進吸收好幫手

〔健康頻道／綜合報導〕一般人以為只有女性才會容易缺鐵，但其實鐵是一種每個人都需要的關鍵營養素。營養師王證瑋表示，從小朋友的成長到上班族的體力，再到銀髮族的健康維持，鐵都是必備營養素。缺鐵不僅會造成貧血，還可能容易疲累、免疫力下降、運動表現差、甚至掉頭髮。此外，女性孕期支持胎兒發育、小孩和青少年成長期，尤其不可或缺。攝取時，建議可和富含維生素C的水果一起吃，可助促進吸收。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文說明，缺鐵常會導致頭暈、容易累，至於有關鐵的5大關鍵功能，包括：

●製造紅血球、輸送氧氣：鐵是血紅素的核心，沒有它，氧氣就沒辦法被順利運送到全身。缺鐵的人常常覺得頭暈、容易累。

●幫助頭髮健康生長：毛囊需要氧氣與營養來製造頭髮，鐵不足時，血液供應量下降，頭髮容易變得脆弱、掉落。缺鐵性貧血更是女性掉髮的常見原因之一。

●提升免疫力：鐵參與免疫細胞的生成與活化，缺鐵時身體抵抗力下降，容易反覆感冒。

●維持肌肉與運動表現：鐵與「肌紅蛋白」有關，能讓肌肉獲得足夠氧氣，運動時更有力。運動員若缺鐵，表現也會大打折扣。

●孕期與成長必備：孕婦需要鐵來支持胎兒發育，小孩與青少年則因為成長快速，鐵的需求量也比成人更高。

至於哪些人特別需要補鐵？王證瑋建議，包括：女性（尤其是經期與孕期）；青少年、發育期兒童；長期素食者（動物性鐵攝取不足）；長者、慢性疾病患者；運動員、重度健身族等5類族群，日常應多留意鐵質補充。

此外，王證瑋也解釋，鐵有兩種型態：動物性食物中的「血基質鐵」吸收率較高，植物性鐵吸收率較低；想要增加吸收，維生素C是好幫手，尤其建議和富含維生素C的水果一起吃，有助促進吸收。另，須注意過量補鐵可能造成腸胃不適，甚至增加氧化壓力，應依照需求補充，不要盲目吃鐵劑。

王證瑋強調，鐵是一種從小到大每個人都需要的關鍵營養素，不只是女生的專利，它能幫你補足體力、提升免疫、保護頭髮不掉落，甚至影響運動表現。想要每天有精神、頭髮更健康，記得讓飲食裡多一點高鐵食材，給身體最佳的營養狀態。

