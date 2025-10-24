自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》非洲豬瘟不傳人 防堵疫情2不做

2025/10/24 16:17

營養師高敏敏指出，防堵非洲豬瘟，不網購產地不明的肉製品，或從國外違規攜帶肉品入境。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，防堵非洲豬瘟，不網購產地不明的肉製品，或從國外違規攜帶肉品入境。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕非洲豬瘟再現警報！防線守好，才能守住國內豬肉安全。營養師高敏敏在臉書專頁發文提醒，非洲豬瘟不會感染人，也不經由人糞傳染。收到不明肉品不要丟進廚餘，應歸為一般垃圾，或交由防檢局、動保處處理，避免病毒經廚餘傳給豬隻，造成疫情擴散。防堵非洲豬瘟，不網購產地不明的肉製品，或從國外違規攜帶肉品入境。

高敏敏說明，非洲豬瘟是一種高傳染性的急性惡性豬隻疾病，感染後豬隻會高燒、皮膚出現紫斑、內臟出血，常在7天內死亡。目前沒有疫苗也無法治癒，病毒在冷凍肉中可存活超過1000天。

豬隻之間的傳播方式

●直接接觸感染：經由體液、糞尿、排泄物或蟲叮咬。

●間接環境傳播：接觸帶病毒的衣物、器械、飲水或運輸車輛。

營養師高敏敏指出，豬隻之間的傳播方式分為直接接觸感染、間接接觸感染。（記者林菁樺攝）

營養師高敏敏指出，豬隻之間的傳播方式分為直接接觸感染、間接接觸感染。（記者林菁樺攝）

是否會傳染給人？

●不會感染人類：非洲豬瘟只會感染豬 不會傳染給人。

●體內可滅感染豬病菌：病毒會在人體胃酸中被殺死，進入腸道也會被消化酵素破壞 無法在體內繁殖。

●不會經由人類糞便傳播：病毒難以在人體內存活，因此在糞便中幾乎不會被檢出。

防堵非洲豬瘟這樣做

高敏敏提醒，收到不明肉品，勿直接丟廚餘，請丟一般垃圾，或交防檢局、動保處處理。避免病毒經廚餘傳給豬隻，造成疫情擴散。

●不網購產地不明的肉製品：來源不明恐含病毒，無法確保檢疫安全。

●不要從國外違規攜帶肉品入境：攜帶肉品入境恐帶入病毒，影響國內畜牧產業。

高敏敏提到，含豬肉但外觀不易辨識的食品，禁止從國外攜帶入境。像是肉粽、水餃、披薩、月餅、杏仁餅、雞仔餅、三明治、漢堡、肉鬆蛋捲、肉鬆蝦餅等食品，都要特別注意！

高敏敏補充，防疫不只靠邊境，更靠全民意識。每個人只要做好「不亂買、不亂丟、不亂帶」，就能一起守護台灣的餐桌安全與畜牧業永續。

