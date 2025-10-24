健康網》不只老化記性差！ 研究：超加工食品吃太多失智風險增44％

營養師薛曉晶說，據國外研究指出，超加工食品中的高糖、高油、高鹽及人工添加物會在無形中傷害腦神經，加速腦力提早衰退；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都以為忘東忘西是老化必然現象之一，但其實原因不僅如此，當心吃錯食物也會偷走你的記憶力。營養師薛曉晶引述國外研究指出，日常飲食若頻繁攝取超加工食品（UPF），容易因這類食品中的高鹽、人工添加物等成分，導致腦力早衰，甚至造成失智風險增加44%。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，想想你的三餐都吃些什麼？如果答案是微波食品、炸物或甜點，那你得特別留意了！因為攝取這些「方便食物」的代價，可能是大腦記憶力流失。當我們頻繁攝取超加工食品（UPF）時，其高糖、高油、高鹽及人工添加物會在無形中傷害腦神經，加速腦力提早衰退。

薛曉晶說，根據2023年《JAMA Neurology》研究追蹤逾1萬名35-74歲成年人8年，發現高UPF飲食者的整體認知功能下降速度，比低攝取者快了28%、執行功能也下降25%。此外，這並不是個案，2024年《Journal of Neurology》研究也指出，高UPF飲食與失智風險增加44%有顯著關聯。

此外，薛曉晶也表示，研究明確指出，若以天然原型食物替代部分UPF，失智風險可明顯降低，顯示我們有能力逆轉這種趨勢。也就是說，你的大腦健康，掌握在你的選擇中。

薛曉晶強調，少吃一份超加工餐，多為自己選擇一份原型食物，不僅是飲食習慣的改變，更是守護腦力健康的基本法則。

