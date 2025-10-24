自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

從飲食到壓力管理 維護腸道健康7招：休息也有效

2025/10/24 13:47

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕腹脹、便秘、疲勞和精神恍惚，是腸道健康不佳的一些已知症狀，尤其對於30歲以上的人來說。對此印度時報（TOI）指出，有7大方法幫助人維持腸道健康。

第一個方法：規律飲食。腸道和消化系統都需要規律的飲食。每天在相同或接近特定時間進食，可以促進消化酵素的釋放，有助於良好的消化和穩定血糖水平。

專心進食、徹底咀嚼能使消化系統有效運作，不給腸道帶來負擔，並最大限度的攝入營養。

第二個方法：攝取富含纖維的食物。纖維是健康腸道菌叢的主要營養來源。不同水果、蔬菜、豆類的組合，能夠促進腸道菌叢的多樣性，維持良好免疫系統。

健康且富含纖維的飲食可以確保規律的排便，並保持腸道菌叢的健康，同時還能減少發炎及促進消化。

第三個方法：選擇對腸道有益的食物。益生菌和益生元食物是腸道最好的朋友，優格、凝乳、泡菜等發酵食品，都能促進腸道健康，滋養有益菌群，進而減少腹脹，長期來看還能促進消化。

第四個方法：運動。運動可以顯著改善腸道蠕動，研究表明即使飯後快速步行10分鐘，也能促進腸道節律性收縮，減少腹脹。運動關鍵在於規律性而非強度。

一些有助於規律排便和維持良好腸道環境的運動包刮伸展運動、騎自行車和瑜伽等。

第五個方法：壓力管理和優先休息。睡眠不足或慢性壓力會減緩消化速度，並刺激食欲。瑜珈、寫日記、冥想和深呼吸等方式，可讓精神放鬆。而高品質的睡眠可以振奮精神，並重塑包括消化系統在內的身體系統。

第六個方法：維持良好習慣。腸道健康的最佳秘訣在於透過切實的日常自律、規律飲食和多樣化的飲食習慣來養成。多喝水、限制加工食品、食用全穀物和新鮮水果蔬菜，都是長期腸道健康的基礎。將這些習慣融入日常生活，會帶來循序漸進的改變。

第七個方法：傾聽身體的暗示。當身體處於失衡狀態時，它不會保持沉默。輕微的腹脹、食慾旺盛、思維混亂等，都可能是身體暗示腸道菌叢需要幫助。注意這些細微跡象，並透過飲食、運動和減輕壓力等方式應對，可以增強腸道的防禦能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中