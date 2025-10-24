從飲食到壓力管理 維護腸道健康7招：休息也有效

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕腹脹、便秘、疲勞和精神恍惚，是腸道健康不佳的一些已知症狀，尤其對於30歲以上的人來說。對此印度時報（TOI）指出，有7大方法幫助人維持腸道健康。

第一個方法：規律飲食。腸道和消化系統都需要規律的飲食。每天在相同或接近特定時間進食，可以促進消化酵素的釋放，有助於良好的消化和穩定血糖水平。

專心進食、徹底咀嚼能使消化系統有效運作，不給腸道帶來負擔，並最大限度的攝入營養。

第二個方法：攝取富含纖維的食物。纖維是健康腸道菌叢的主要營養來源。不同水果、蔬菜、豆類的組合，能夠促進腸道菌叢的多樣性，維持良好免疫系統。

健康且富含纖維的飲食可以確保規律的排便，並保持腸道菌叢的健康，同時還能減少發炎及促進消化。

第三個方法：選擇對腸道有益的食物。益生菌和益生元食物是腸道最好的朋友，優格、凝乳、泡菜等發酵食品，都能促進腸道健康，滋養有益菌群，進而減少腹脹，長期來看還能促進消化。

第四個方法：運動。運動可以顯著改善腸道蠕動，研究表明即使飯後快速步行10分鐘，也能促進腸道節律性收縮，減少腹脹。運動關鍵在於規律性而非強度。

一些有助於規律排便和維持良好腸道環境的運動包刮伸展運動、騎自行車和瑜伽等。

第五個方法：壓力管理和優先休息。睡眠不足或慢性壓力會減緩消化速度，並刺激食欲。瑜珈、寫日記、冥想和深呼吸等方式，可讓精神放鬆。而高品質的睡眠可以振奮精神，並重塑包括消化系統在內的身體系統。

第六個方法：維持良好習慣。腸道健康的最佳秘訣在於透過切實的日常自律、規律飲食和多樣化的飲食習慣來養成。多喝水、限制加工食品、食用全穀物和新鮮水果蔬菜，都是長期腸道健康的基礎。將這些習慣融入日常生活，會帶來循序漸進的改變。

第七個方法：傾聽身體的暗示。當身體處於失衡狀態時，它不會保持沉默。輕微的腹脹、食慾旺盛、思維混亂等，都可能是身體暗示腸道菌叢需要幫助。注意這些細微跡象，並透過飲食、運動和減輕壓力等方式應對，可以增強腸道的防禦能力。

