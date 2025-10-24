健康網》逆轉脂肪肝、糖尿病新救星！ 研究揭菊糖活化腸菌助抗炎

食農專家韋恩表示，據國外研究發現，馬鈴薯、洋蔥等蔬菜中所含的菊糖，可改變腸道菌相，逆轉由果糖引起的脂肪肝和胰島素阻抗；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃太多糖不只讓你變胖，尤其果糖還會傷肝！食農專家韋恩表示，根據國外研究發現，一種源自蔬菜的膳食纖維—菊糖（inulin），可以改變腸道菌相以保護肝臟，促使小腸裡特殊的益生菌將果糖在進入肝臟前先行分解，並提高肝臟自身的抗氧化能力，預防肝臟發炎，或可有效預防並逆轉由果糖引起的脂肪肝和胰島素阻抗。

攝取果糖比葡萄糖更有害

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」與網頁發文指出，過量攝取糖份會導致肝臟脂肪堆積，提高罹患脂肪肝及糖尿病的風險。尤其果糖、特別是飲料裡的高果糖糖漿，可說是比葡萄糖更有害的隱形殺手。此外，美國總統川普總統甚至特別要求可口可樂將高果糖糖漿配方改為蔗糖配方，可口可樂也因此照辦。

請繼續往下閱讀...

韋恩進一步提及，根據加州大學爾灣分校（UC Irvine）研究團隊的最新發現，蔬菜裡的一種天然膳食纖維「菊糖（Inulin）」，可協助肝臟築起一道防線，活化小腸裡的益生菌「產酸擬桿菌（Bacteroides acidifaciens）」，讓它在小腸就可消化掉果糖，阻止果糖進入肝臟。不僅減少脂肪堆積、提升肝臟抗氧化力，甚至可能預防或逆轉早期脂肪肝與胰島素阻抗。

韋恩說明，菊糖又被稱為菊苣纖維，本身是具有些許甜味的膳食纖維，許多保健食品裡，尤其是纖維產品都有使用菊糖。另，許多益生菌產品也會添加菊糖，以發揮共生元（Synbiotics）的效果。

3大類高菊糖食物清單

此外，韋恩也表示，其實許多日常蔬菜與穀物均富含天然菊糖，想要多攝取菊糖，飲食不妨從以下天然蔬菜、水果著手：

●蔬菜類：洋蔥、大蒜、蘆筍、韭菜、朝鮮薊、馬鈴薯、菊苣（chicory）等。

●水果類：未熟香蕉。

●穀物類：小麥、黑麥、燕麥、麥芽等。

最後，韋恩提醒，這是一個腸–肝軸心的良好典範，再度顯示腸道健康對身體所有器官都很有幫助；但為了健康，切記千萬別因此以為可以放縱吃糖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法