健康網》「轉身」學問大 醫：轉得慢是帕金森警訊

〔健康頻道／綜合報導〕超高齡社會來臨，有關帕金森氏症的研究相當多元。近年有項研究發現，觀察轉身的樣子，若有「轉身動作變慢」的狀況，就需要警覺：可能是帕金森氏症。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 」談到一份德國最新研究：仔細觀察「轉身」的動作，有望提早「8.8年」發現大腦疾病的警訊。黃軒說明，轉身看似簡單，但它其實是全身最複雜的動作之一。轉身這個動作需要大腦、耳朵（前庭平衡）、肌肉和骨骼一起合作，就像一場「瞬間完成的運動交響樂」。德國基爾大學（Kiel University）的研究團隊最近發現，這個日常動作，竟能提前近9年預測帕金森氏症（Parkinson’s disease）的發生！

帕金森氏症是什麼？

首先黃軒解析，帕金森氏症（Parkinson’s disease）是一種神經退化疾病，它會讓人手抖、動作變慢、說話小聲、甚至走路變得拖拖拉拉。這種病大多出現在中老年人，但在真正出現明顯症狀前，其實大腦早就悄悄發生變化。醫學上稱這段時期為「前驅期」，就像暴風雨來前，天色先變暗。如果能在這時期發現問題，就有機會提早保護腦神經、延緩惡化。

黃軒引用研究指出，研究人員找了933名51到85歲的志願者，讓他們戴上能感測動作的穿戴式裝置，記錄他們在走路與轉身時的表現，並追蹤長達10年。最後發現，有23人後來被診斷為巴金森氏症，而他們在確診前的8.8年，就已經出現「轉身變慢」的異常。

「轉身」怎麼觀察異狀？

什麼是「轉身變慢」？黃軒說明，當我們轉身時，身體會產生一個「角速度」，也就是轉動的快慢。研究中最關鍵的數據叫「峰值角速度（Peak Angular Velocity）」，指轉身那一瞬間最快的速度。健康的人平均約 186.6°/秒，而未來會得巴金森疾病的人，只有 162.9°/秒，且每年下降約 2.68°/秒。這個差距正好能提前8.8年察覺！

研究團隊用「年齡＋性別＋峰值角速度」建立AI預測模型，準確率高達 80.5%！這代表：只靠一個轉身的速度，就能偵測出大腦的早期警訊。

黃軒說明，轉身比直走難多了。它需要肌肉平衡、空間定位與大腦指令同步運作。

對神經系統來說，這是一項「高難度動作」。帕金森氏症初期，大腦控制運動的區域開始退化，最先受到影響的就是這些需要高協調度的動作。所以「轉身慢」比「手抖」更早出現，是非常敏感的早期信號。

帕金森氏症也有高危險群

誰比較容易中招？研究也發現一些有趣的趨勢：

●男性得帕金森的風險是女性的4倍。

●年齡每增加1歲，風險提高約15%。

●體重、憂鬱或智力狀況對風險影響不大。

黃軒提醒，年紀較大的男性，需要格外注意身體動作的細微變化。

另外黃軒說明，這項研究最令人興奮的是：我們看到未來的可能。有一天，你戴的智慧手錶不只會量心跳、算步數，還能幫你「偵測大腦健康」。也許，AI 透過你每天的走路與轉身數據，能在你還沒感覺異常時就提醒你：「嘿，你的轉身速度變慢了，該去做個神經檢查喔！」這將讓醫學從「治療疾病」走向「預測健康」。

另外，黃軒說明帕金森氏症的早期訊號，除了「轉身慢」，還有幾個常被忽略的徵兆：

●嗅覺變差（聞不到味道）

●便祕

●睡眠時手腳亂動

●說話聲音變小

●走路時一隻手不擺動

研究人員發現：

●帕金森氏症診斷9年前：聲音和臉部表情失調+轉身角度變差

●帕金森氏症診斷8年前：手指開始抖動

●帕金森氏症診斷7年前：手臂擺動惡化

●帕金森氏症診斷6年前：走路開始不穩

●帕金森氏症診斷4.5年前：下肢碎步、不圴????

●帕金森氏症診斷4年前：平衡感消失、僵硬和四肢緩慢

如果這些症狀持續出現，就該找神經科醫師檢查。

