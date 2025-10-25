健康網》霜降後氣溫直直落！ 5招護心、穩壓不失控

營養師夏子雯指出，節氣霜降後氣溫開始下降，有心血管疾病者除應注意保暖與血壓變化外，攝取溫補護心食材如地瓜葉等，也有助穩定血壓。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣進入秋季最後一個節氣「霜降」，過了這個節氣之後，氣溫會慢慢開始下降，體感溫度也會變低。營養師夏子雯指出，此時人體的生理會隨著節氣轉換而產生變化，除建議飲食宜甘淡滋潤外，特別提醒有心血管疾病的病友，日常須注意保暖防寒、養成排便習慣、適量攝取溫補食材、減少吃高鹽高油高糖食物、隨時留意血壓變化，掌握以上5大守則，有助減少因溫差大造成的不適，護心也降低血管負擔。

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，霜降後不僅氣溫會降低，加上最近雨下不停，也會影響體感溫度。尤其患有心血管疾病者，因天氣由涼轉寒，當早晚氣溫變化大時，身體受到冷空氣刺激後，易使血管收縮、心臟血管負擔變大，進而可能導致血壓增高。因此，建議日常生活應遵循以下5重點，有助遠離心血管疾病威脅。

●保暖防寒：氣溫下降時，可增添外套、輕薄的絲巾、圍巾、戴帽子，減少頭部、脖子吹到風以保暖；睡前泡腳可促進血液循環、放鬆神經；起床後可先在被窩裡小伸展，再慢慢起床，避免溫差過大造成不適。

●養成定時排便好習慣：排便過於用力時會讓血壓瞬間升高，增加心血管負擔，應多攝取富含膳食纖維的蔬菜、適量水果。另，秋天易乾燥，平時應多喝水外，早晨起床後喝一杯溫開水，有助腸道蠕動。並建議建立固定排便的時間與習慣以及補充益生菌，當排便通暢，就能避免因便秘導致過度用力，進而降低血管負擔。

●適量攝取溫補護心食材：如桂圓、紅棗、枸杞，可作為日常飲品溫熱沖泡飲用；高鉀蔬果如菠菜、地瓜葉、奇異果、火龍果等能穩定血壓，銀耳湯則能潤燥補水，也有軟化糞便的作用；好油脂如橄欖油、酪梨、鮭魚等，則能平衡血脂。

●減少3高飲食、菸酒與濃茶：此時應減少攝取高鹽、高油、高糖食物，以及濃茶與酒精。此外，也應避免抽菸、控制飲酒量。

●隨時觀察和注意血壓變化：務必每天定時量血壓、定期去醫院檢查，務必按照醫囑服用控制血壓之藥物，千萬別自己調整藥物劑量。

夏子雯強調，氣溫驟降下，切記遵循以上5大守則，才能掌管好每天的血壓數值，遠離心血管疾病的威脅。

