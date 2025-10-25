自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》霜降後氣溫直直落！ 5招護心、穩壓不失控

2025/10/25 11:57

營養師夏子雯指出，節氣霜降後氣溫開始下降，有心血管疾病者除應注意保暖與血壓變化外，攝取溫補護心食材如地瓜葉等，也有助穩定血壓。（資料照）

營養師夏子雯指出，節氣霜降後氣溫開始下降，有心血管疾病者除應注意保暖與血壓變化外，攝取溫補護心食材如地瓜葉等，也有助穩定血壓。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣進入秋季最後一個節氣「霜降」，過了這個節氣之後，氣溫會慢慢開始下降，體感溫度也會變低。營養師夏子雯指出，此時人體的生理會隨著節氣轉換而產生變化，除建議飲食宜甘淡滋潤外，特別提醒有心血管疾病的病友，日常須注意保暖防寒、養成排便習慣、適量攝取溫補食材、減少吃高鹽高油高糖食物、隨時留意血壓變化，掌握以上5大守則，有助減少因溫差大造成的不適，護心也降低血管負擔。

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，霜降後不僅氣溫會降低，加上最近雨下不停，也會影響體感溫度。尤其患有心血管疾病者，因天氣由涼轉寒，當早晚氣溫變化大時，身體受到冷空氣刺激後，易使血管收縮、心臟血管負擔變大，進而可能導致血壓增高。因此，建議日常生活應遵循以下5重點，有助遠離心血管疾病威脅。

保暖防寒：氣溫下降時，可增添外套、輕薄的絲巾、圍巾、戴帽子，減少頭部、脖子吹到風以保暖；睡前泡腳可促進血液循環、放鬆神經；起床後可先在被窩裡小伸展，再慢慢起床，避免溫差過大造成不適。

養成定時排便好習慣：排便過於用力時會讓血壓瞬間升高，增加心血管負擔，應多攝取富含膳食纖維的蔬菜、適量水果。另，秋天易乾燥，平時應多喝水外，早晨起床後喝一杯溫開水，有助腸道蠕動。並建議建立固定排便的時間與習慣以及補充益生菌，當排便通暢，就能避免因便秘導致過度用力，進而降低血管負擔。

適量攝取溫補護心食材：如桂圓、紅棗、枸杞，可作為日常飲品溫熱沖泡飲用；高鉀蔬果如菠菜、地瓜葉、奇異果、火龍果等能穩定血壓，銀耳湯則能潤燥補水，也有軟化糞便的作用；好油脂如橄欖油、酪梨、鮭魚等，則能平衡血脂。

減少3高飲食、菸酒與濃茶：此時應減少攝取高鹽、高油、高糖食物，以及濃茶與酒精。此外，也應避免抽菸、控制飲酒量。

隨時觀察和注意血壓變化：務必每天定時量血壓、定期去醫院檢查，務必按照醫囑服用控制血壓之藥物，千萬別自己調整藥物劑量。

夏子雯強調，氣溫驟降下，切記遵循以上5大守則，才能掌管好每天的血壓數值，遠離心血管疾病的威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中