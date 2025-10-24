自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台南柳營奇美醫院跨領域「蜂巢式」照護 助口腔癌友少住院

2025/10/24 12:32

台南柳營奇美醫院推出獨家的「蜂巢式照護」，協助口腔癌患者減少住院天數，維持生活品質。（醫院提供）

台南柳營奇美醫院推出獨家的「蜂巢式照護」，協助口腔癌患者減少住院天數，維持生活品質。（醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕對口腔癌患者從術前到術後的照護，台南柳營奇美醫院推出獨家的「蜂巢式照護」模式，結合創新的「34353口腔機能健康操」，讓患者減少平均住院天數，降低術後疼痛及困擾，幫助病人恢復功能。

口腔癌患者接受手術治療及放療或化療後，經常會面臨吞嚥障礙、營養不良、口腔感染等術後問題，可能影響其生活品質及社交參與。

柳營奇美醫院口腔顎面外科醫師張擇民表示，「蜂巢式照護」模式指的是由不同專業領域專家組成的跨領域團隊一起照顧病人，取代了過去單一科別的照護方式。團隊成員涵蓋口腔顎面外科、整形外科醫師、營養師、物理治療師、語言治療師、護理師、社工師、臨床心理師及個管師，藉由彼此協同合作，妥善處理患者從術前到術後的像口腔傷口照護、營養強化、吞嚥復健、肩頸機能訓練及心理社會支持等，以確保從住院到出院期間獲得連續性的整合照護。

柳營奇美醫院的「34353口腔機能健康操」。（記者楊金城攝）

柳營奇美醫院的「34353口腔機能健康操」。（記者楊金城攝）

柳營奇美醫院臨床統計，跨領域的「蜂巢式照護」讓病人即時得到所需的醫療護理、營養、復健及心理支持，有效減少住院天數至少2至3天，更在出院後14天內再次入院的機率減少到0；病人術後平均「疼痛指數」由2.8分降至1.5，幾乎減少一半；「生活困擾程度」更由4.9降至2.5。這代表病人在住院期間即獲得更完整的照護與自我訓練，出院後可穩定生活。

張擇民表示，治療口腔癌除了醫療介入，心理與恢復期疼痛的照護也不可忽視，不僅能大幅提升生活品質，也能降低對止痛藥的需求，讓癌症手術治療不再是可怕的未知，而是邁向康復的起點，期望透過提升口腔癌術後照護的品質，能促進病人重返社會與職場，進而重拾正常的生活。

柳營奇美醫院口腔顎面外科醫師張擇民解說「蜂巢式照護」模式：由不同專業領域專家組成的跨領域團隊，照顧口腔癌病人。（記者楊金城攝）

柳營奇美醫院口腔顎面外科醫師張擇民解說「蜂巢式照護」模式：由不同專業領域專家組成的跨領域團隊，照顧口腔癌病人。（記者楊金城攝）

