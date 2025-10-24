自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》運動保養血管 營養師談5大好處

2025/10/24 13:15

多項研究指出，運動能夠維護心血管健康；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

多項研究指出，運動能夠維護心血管健康；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人經常坐太久或睡眠不足，血管容易阻塞，增加心血管疾病風險。營養師科提斯在臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」說明，「運動，是最自然的血管保養藥。」

科提斯表示，血管就像是身體的高速公路，所需的氧氣及養分，都需要透過血管來輸送。當血管內皮功能異常，就像高速公路阻塞，可能導致氧氣、養分無法有效率的送到組織器官，造成器官損傷

持續惡化的內皮功能異常，也被伴隨著增加心血管疾病風險。使內皮功能異常的生活型態包含：久坐、不健康的飲食型態、睡眠不足或品質不佳。

科提斯表示，透過規律運動，可以：抗發炎、抗氧化、增進血管新生、增加一氧化氮合成及活性、代謝更健康；因而改善內皮功能，讓心血管更健康。

最後科提斯提醒，運動是最自然、最有效的血管保養藥。「動起來！讓規律運動來讓你我的心血管更健康。」

