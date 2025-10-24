健康網》「嚼冰塊」很療癒？竟是缺鐵性貧血！

部分人有吃冰塊的習慣，然醫師吳昌騰提醒，若變得喜愛吃冰塊，恐是缺鐵性貧血造成。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否聽說握有人的興趣是吃冰塊，把極厚、很巨大且凍得要命的冰塊放進口中大口咬，發出清脆的卡滋聲，還說自己聽了很愉悅？實際上這是一種健康警訊：身體發生「缺鐵性貧血」！

林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，或許不少人認為這只是一個無傷大雅的怪癖，頂多就是對牙齒不好，或是個人喜好。但醫學上發現，這種「無法控制地渴望並咀嚼冰塊」的行為，很可能是身體發出的一個強烈求救信號，預示著一個常見但常被忽略的健康問題：缺鐵性貧血（Iron Deficiency Anemia）。

吳昌騰透過案例解析：一位年輕的上班族「小陳」，近幾個月來總是感到異常疲倦、精神不濟。工作效率直線下降，連爬幾層樓梯都氣喘吁吁。除此之外，他有一個特殊的習慣：他每天都要咀嚼好幾杯的冰塊（這在醫學上稱為食冰癖，Pagophagia）。那清脆的聲響和冰涼的口感讓他無法自拔。

他從未想過，這個「吃冰塊」的習慣會和自己日益嚴重的疲勞感有任何關聯。由於持續的疲勞嚴重影響了工作表現，他決定去看醫師。經過問診與抽血檢查，報告結果清晰地揭示了問題的根源：他患有嚴重的「缺鐵性貧血」。

食冰癖與缺鐵性貧血的強烈關聯

醫師向小陳解釋了咀嚼冰塊與貧血之間強烈的關聯性：「食冰癖」（渴望吃冰）是缺鐵性貧血一個非常典型且常見的症狀，它屬於一種廣泛的「異食癖」（Pica，指持續性地想吃非食物物質的行為）。雖然冰塊本身不含鐵質，無法直接補充身體所需。

但是，「渴望吃冰」這個行為本身，就是身體在嚴重缺鐵時發出的一個強烈求救信號。醫學研究發現，當病人的缺鐵問題得到治療，開始接受鐵劑補充，體內的鐵儲存量回升後，這種想吃冰塊的異食癖行為通常會隨之改善或完全消失。

