健康網》肉毒桿菌4大防範一次看 食品煮沸「這時間」防中毒

〔健康頻道／綜合報導〕肉毒桿菌為一種絕對厭氧的產孢桿菌，其孢子在自然環境中廣泛存在。肉毒桿菌所產生的毒素是主要致病因子，可引發嚴重的神經性中毒，在細菌性食品中毒致死率中居首位。其主要傳染途徑可分四類：

1.食因型：食用被肉毒桿菌毒素污染的食物所致，為大多數肉毒桿菌毒素中毒的主要類型。

2.腸道型：常發生於腸道免疫功能不足或菌叢未健全的人群，食入肉毒桿菌孢子後在腸道內增殖並產生毒素，導致中毒。

3.創傷型：傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染，毒素在傷口內產生，引起中毒，此類多與藥品濫用有關。

4.其他型：例如醫美注射肉毒桿菌毒素後引發的中毒。

攝食受肉毒桿菌毒素污染的食物是最為常見的中毒來源。神經性症狀通常在12-36小時內出現，但也有病例在數天後才發病。初期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等，一般數小時內可能自行消退。

中毒症狀、嬰兒風險與防護

肉毒桿菌毒素主要作用於末梢神經，可能出現的症狀包括：視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥及說話困難等，隨後，患者可能出現肌肉無力、腸道神經阻塞、呼吸困難等情況，並出現頭部控制能力喪失、肌肉張力下降及全身性虛弱。病人在大多數情況下仍保持意識清楚，但嚴重者可能因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30-60%。一般而言，潛伏期愈短，病情通常愈嚴重。

依據疾病管制署2015至2025年的統計資料，肉毒桿菌毒素中毒確定病例共11例，患者年齡範圍從未滿1歲至70多歲，感染途徑可能各異。其中，有3例為未滿1歲嬰兒，分析其可能的共同風險因素為：

1.嬰兒食品的衛生問題：自製的蔬菜泥、果泥等嬰兒食品未經充分的殺菌處理。容易成為肉。

2.罐裝副食品的貯存和開封問題：如罐裝副食品未正確冷藏保存、過期或開封後未立即食用。

3.嬰兒腸道免疫力較低：未滿1歲嬰兒的免疫系統尚未完全發育，易成為肉毒桿菌感染宿主。

肉毒桿菌毒素中毒雖罕見，一旦發生後果相當嚴重。幸運的是其毒素並不耐高溫，煮沸（100℃）加熱10分鐘即可破壞。民眾只要掌握正確知識並保持謹慎，即可有效預防中毒。

食藥署提醒，家庭自製的醃漬食品，食用前應先澈底加熱；真空包裝食品應依標示妥善冷藏保存；罐頭食品若膨蓋或開罐後聞到異味，絕不食用；1歲以下嬰兒因免疫系統尚未發育健全，應避免餵食蜂蜜，以確保飲食安全。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1049期

