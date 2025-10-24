自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌病友延長存活 醫：「副作用管理」是關鍵

2025/10/24 10:39

一名40多歲、單親媽媽在一次檢查中確診轉移性乳癌，並接受ADC藥物治療。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名40多歲、單親媽媽在一次檢查中確診轉移性乳癌，並接受ADC藥物治療。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名40多歲、單親媽媽在一次檢查中確診轉移性乳癌，並接受ADC藥物治療，媽媽是高中老師，平時得請假才能到醫院治療，加上小孩尚處於要照顧的階段，工作、家庭兩頭燒，負擔相當大，在接受ADC療程中更出現「癌因性疲憊症」，儘管腫瘤控制良好，卻感到極度疲憊，晚上還睡不好，多重打擊讓她累到一度想放棄治療。

收治該病患的三軍總醫院癌症中心主任戴明燊醫師表示，癌症療法越加多元，然而，再先進的藥物，若因副作用無法完成療程，治療效果也難以發揮。藥物能顯著延長存活期，因此更需積極預防與管理副作用，協助病友如期完成療程，才能發揮最大療效。

根據2022年發表於《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）的 DESTINY-Breast04第三期國際臨床試驗，顯示在HER2弱陽性乳癌患者中，ADC可顯著延長存活期，然而，研究同時顯示，54%患者出現疲憊（fatigue），其中9%為重度疲憊。

不僅是ADC，許多後線癌症用藥，治療過程都會產生癌疲憊，像是在英國皇家放射腫瘤醫學會（RCR）官方期刊《臨床腫瘤學》（Clinical Oncology）發表的系統性回顧指出，癌疲憊是免疫檢查點抑制治療最顯著的副作用之一。

根據台灣流行病學調查，高達九成以上的癌症病患曾出現疲憊症狀，其中四分之一為中重度疲憊。戴明燊臨床觀察，許多病人因極度疲憊而不想出門，對治療心生恐懼，常常從本應三個月來一次，拖到半年才來，療效自然難以發揮。

癌疲憊和一般的累不同，無法透過休息緩解，戴明燊說，癌疲憊的表現還包括注意力不集中、睡眠品質差、情緒低落、凡事都缺乏動力，持續削弱病人對治療的耐受度。

根據台灣《癌因性疲憊症之診療與照護指引》，低於4分的輕度疲憊，可透過包括運動、睡眠、營養等非藥物處置；4分以上的中重度疲憊，則建議進一步加入藥物治療，包含精神刺激藥物、類固醇藥物、中草藥、黃耆多醣注射劑。戴明燊強調，乳癌治療像場馬拉松，面對癌疲憊不要隱忍，主動告知醫護人員，才能確保治療效果，讓生命「有品質的延長」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中