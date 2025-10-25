自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》紅白鳳菜營養比一比 促進腸胃蠕動選它

2025/10/25 06:36

農糧署指出，白鳳菜（前）富含膳食纖維與維生素B2，能促進腸胃蠕動與能量代謝。（資料照）

農糧署指出，白鳳菜（前）富含膳食纖維與維生素B2，能促進腸胃蠕動與能量代謝。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃紅鳳菜或白鳳菜嗎?紅鳳菜、白鳳菜比一比。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，在中醫理論中，兩者雖然都屬於「寒性」的蔬菜，但在口感及營養特色上略有不同。紅鳳菜富含鐵質與維生素A，有助於補血與維持視力健康；白鳳菜則富含膳食纖維與維生素B2，能促進腸胃蠕動與能量代謝。

紅鳳菜

農糧署提到，紅鳳菜因葉背呈紫紅色而得名，口感細嫩帶點黏滑，與白鳳菜相比，鐵質、維生素A含量較高。

●口感：口感柔嫩細滑帶點澀味，有類似茼蒿之味道。

●料理：紅鳳菜炒蛋。

白鳳菜

農糧署表示，白鳳菜因葉背呈淡綠色或白綠色而得名，葉片肥厚、口感脆嫩，與紅鳳菜相比，膳食纖維及維生素B2含量較高。

●口感：脆嫩肥厚，微微的甘味中帶著青草淡香。

●料理：麻油白鳳菜。

農糧署補充，紅鳳菜和白鳳菜適合搭配薑絲和麻油快炒，或汆燙後加入蠔油、醬油等調味。

