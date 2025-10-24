自由電子報
健康 > 杏林動態

基隆長庚精準醫療檢查中心啟用 導入AI輔助判讀

2025/10/24 09:52

基隆長庚精準醫療檢查中心啟用，將民眾常檢查的內視鏡、超音波、心電圖等整合在同一區域。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚精準醫療檢查中心啟用，將民眾常檢查的內視鏡、超音波、心電圖等整合在同一區域。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆長庚醫院「精準醫療檢查中心」昨（23）日啟用，整合了胃腸肝膽科、心臟內科、大腸直腸外科、腎臟科等9個專科檢查室空間，提供大腸鏡、胃鏡、心電圖、心臟、腎臟、甲狀腺及腹部超音波等檢查服務，並導入智能報到系統，提升檢查流程服務效率。

基隆長庚副院長李立夫指出，後疫情時代，院方更加重視檢查的感染管制與安全。在檢查室及內部走道的規劃，區分「病人通道」與「待消毒設備及器械通道」，有效降低交叉感染風險，並以最高規格的安全標準設計醫療環境。此外，檢查中心亦配置麻醉專科醫護團隊協助進行無痛檢查，以提升病人接受侵入性檢查的舒適度及安全性。

基隆長庚院長吳俊德強調，AI輔助醫療是趨勢，檢查中心引進心室收縮功能偵測、心房顫動風險偵測等AI輔助判讀功能，偵測準確率皆達90％以上，讓臨床判讀更快速、更精準；內視鏡設備也搭載AI輔助診斷系統，可即時協助醫師偵測早期病變、消化道息肉及癌症，讓病人能獲得更早期、更精準的健康守護；未來檢查中心將導入智慧機器人協助醫護人員運送醫療設備及器械，打造出更安全、智慧化的醫療環境。

基隆市衛生局局長張賢政表示，基隆長庚為東北角惟一的重度急救責任醫院，肩負急重症治療的重任，期望醫院繼續以提升醫療品質服務為目標，成為大基隆地區民眾的可靠後盾。

基隆長庚「精準醫療檢查中心」整合胃腸肝膽科、心臟內科、大腸直腸外科、腎臟科等9個專科檢查室空間。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚「精準醫療檢查中心」整合胃腸肝膽科、心臟內科、大腸直腸外科、腎臟科等9個專科檢查室空間。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚「精準醫療檢查中心」智能報到系統，提升檢查流程服務效率。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚「精準醫療檢查中心」智能報到系統，提升檢查流程服務效率。（記者盧賢秀攝）

