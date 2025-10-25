健康網》膝蓋下方久痛「跳躍膝」惹禍 醫：不理會變長期疼痛

潤生復健科診所院長王竣平說明，這很可能是俗稱的跳躍膝（髕骨肌腱炎）。常見於籃球、排球等需要大量跳躍的運動族群。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的膝蓋下方痛很久了，一開始只是打球後會痛，休息幾天就好，但最近連走路、上下樓梯都會痛，是不是傷到韌帶了？」潤生復健科診所院長王竣平說明，這很可能是俗稱的跳躍膝（髕骨肌腱炎）。常見於籃球、排球等需要大量跳躍的運動族群，但日常缺乏肌力、突然爆量運動，也都可能發生。放著不管，可能會變成長期疼痛。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，它是因為膝蓋下方的肌腱長期反覆拉扯、發炎受損，導致局部疼痛。症狀包含：膝蓋下緣痠痛、運動後加劇、上下樓梯或久坐起身會痛。

王竣平提到，初期只是偶爾不適，若放著不管，可能會變成長期疼痛，甚至限制日常活動。

1.初期：緩解疼痛，減少發炎。

做法：休息、冰敷、護膝保護，必要時口服止痛藥。

目標：減少急性發炎與疼痛，避免繼續加重傷害。

提醒：千萬不要「硬打硬練」，因為過度使用只會讓肌腱損傷惡化。

2.復健：強化肌群，恢復穩定。

做法：加強大腿前後肌群與核心訓練（如橋式、棒式），改善肌力不足。

目標：讓下肢承受力量更平均，減輕膝蓋的單點壓力。

提醒：這是避免「一再受傷」的關鍵階段，復健不能少。

3.進階：修復組織，加速恢復。

做法：若症狀持續，可考慮震波治療、增生療法、PRP注射等方式，加速肌腱修復。

目標：幫助組織恢復強度，縮短痊癒時間。

最後手段：僅有少數嚴重病程（如肌腱斷裂），需要手術修補，且術後仍需規律復健。

王竣平很多人以為「跳躍膝」只要休息幾天就會自己好，但事實上，如果沒有正確的復健與肌力訓練，疼痛很容易反覆出現。真正能讓你重回運動場、走得更長遠的，是有計畫的治療與復健。

