自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》膝蓋下方久痛「跳躍膝」惹禍 醫：不理會變長期疼痛

2025/10/25 20:49

潤生復健科診所院長王竣平說明，這很可能是俗稱的跳躍膝（髕骨肌腱炎）。常見於籃球、排球等需要大量跳躍的運動族群。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平說明，這很可能是俗稱的跳躍膝（髕骨肌腱炎）。常見於籃球、排球等需要大量跳躍的運動族群。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我的膝蓋下方痛很久了，一開始只是打球後會痛，休息幾天就好，但最近連走路、上下樓梯都會痛，是不是傷到韌帶了？」潤生復健科診所院長王竣平說明，這很可能是俗稱的跳躍膝（髕骨肌腱炎）。常見於籃球、排球等需要大量跳躍的運動族群，但日常缺乏肌力、突然爆量運動，也都可能發生。放著不管，可能會變成長期疼痛。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，它是因為膝蓋下方的肌腱長期反覆拉扯、發炎受損，導致局部疼痛。症狀包含：膝蓋下緣痠痛、運動後加劇、上下樓梯或久坐起身會痛。

王竣平提到，初期只是偶爾不適，若放著不管，可能會變成長期疼痛，甚至限制日常活動。

1.初期：緩解疼痛，減少發炎。

做法：休息、冰敷、護膝保護，必要時口服止痛藥。

目標：減少急性發炎與疼痛，避免繼續加重傷害。

提醒：千萬不要「硬打硬練」，因為過度使用只會讓肌腱損傷惡化。

2.復健：強化肌群，恢復穩定。

做法：加強大腿前後肌群與核心訓練（如橋式、棒式），改善肌力不足。

目標：讓下肢承受力量更平均，減輕膝蓋的單點壓力。

提醒：這是避免「一再受傷」的關鍵階段，復健不能少。

3.進階：修復組織，加速恢復。

做法：若症狀持續，可考慮震波治療、增生療法、PRP注射等方式，加速肌腱修復。

目標：幫助組織恢復強度，縮短痊癒時間。

最後手段：僅有少數嚴重病程（如肌腱斷裂），需要手術修補，且術後仍需規律復健。

王竣平很多人以為「跳躍膝」只要休息幾天就會自己好，但事實上，如果沒有正確的復健與肌力訓練，疼痛很容易反覆出現。真正能讓你重回運動場、走得更長遠的，是有計畫的治療與復健。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中