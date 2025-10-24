自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》植髮紅腫別輕忽！醫揭4步驟防感染保毛囊

2025/10/24 11:28

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓提醒，植髮成功不只看技術，術後護理同樣重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓提醒，植髮成功不只看技術，術後護理同樣重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代植髮技術雖然成熟，但術後若未妥善照護，仍可能出現紅腫、化膿、異常疼痛等感染現象。DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓提醒，感染若處理不當，恐影響毛囊存活率，甚至留下疤痕、導致植髮失敗。

感染是頭皮的「無聲炸彈」

柯博桓在臉書「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，頭皮是容易出汗、接觸外界污染的部位，若患者術後疏於清潔或過早運動流汗，都可能讓細菌入侵。

感染就像在頭皮裡埋下一顆定時炸彈，若未及時處理，局部發炎會讓毛囊壞死、掉髮範圍擴大，最終前功盡棄。

感染緊急處理 4大關鍵步驟

●立即停止刺激行為

柯博桓指出，發現感染徵象的第一時間，必須停止所有可能加重感染的行為！不要用手觸摸患部、不要使用任何洗髮精或護髮產品、暫停所有運動流汗的活動。此時的植髮區域就像一個開放性傷口，任何外來刺激都可能讓情況雪上加霜。

●正確清潔與消毒

使用生理食鹽水輕柔沖洗患部，去除表面分泌物和污染物。接著用醫用碘伏（優碘）進行消毒，注意不要用力摩擦，採用輕拍方式即可。切記不可使用酒精或雙氧水，這些刺激性消毒劑會進一步損傷已經脆弱的毛囊！每日清潔2-3次，保持患部乾燥清潔。

●專業醫療介入

這是最關鍵的一步！感染絕對不能靠自己處理，必須立即回到原植髮診所或就近皮膚科就醫。醫師會根據感染程度開立適當的抗生素，可能包括外用抗菌藥膏和口服抗生素。嚴重感染可能需要住院點滴治療，千萬不要因為害羞或省錢而延誤治療時機！

●密切觀察與追蹤

開始治療後，每日觀察感染部位的變化。正常情況下，48-72小時內症狀會開始改善，紅腫消退、分泌物減少、疼痛緩解。如果症狀持續惡化或出現新的併發症，必須立即返診調整治療方案。完整的抗生素療程通常需要7-14天，絕對不可以症狀改善就自行停藥！

預防勝於治療

柯博桓指出，植髮感染雖然可怕，但絕對是可以預防的！嚴格遵守術後護理指示、保持良好的個人衛生習慣、避免接觸污染環境、按時回診追蹤，這些簡單的步驟就能大大降低感染風險。而植髮成功不只看技術，術後護理同樣重要！

