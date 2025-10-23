他狂買沐浴乳塞滿櫃子 醫師一看竟是失智

郭先生過去練拳3、40年，去年冬天一度因天氣冷及擔心走失中斷，近期重拾興趣，每週參與武術課。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕原是家事高手的75歲郭先生，3年前對熟悉的家事突然變成生疏，衣服亂放、一直買淋浴用品，直到櫃子塞不下，家人驚覺有異帶他就醫，確診為輕度失智症。台中榮總失智共照中心協助調整照護策略，轉介日照、社區據點服務及非藥物治療，郭先生在妻子陪伴下積極參與國畫、武術和水電班課程，昨天帶著畫作並表演武術與醫護分享，情緒變得快樂又穩定，強調這是他健康的密訣。

另一名93歲吳阿嬤9年前確診中度失智，因妄想，懷疑媳婦偷喝營養品而言語攻擊，導致照護者壓力爆表，中榮失智共照中心介入多元協助，穩定病情，媳婦也接受諮商與病友分享後，學會應對婆婆的妄想症狀，有效減輕壓力。

台中榮總高齡醫學中心、神經內科醫師郭馥瑄指出，台灣失智人口已超過35萬人，65歲以上長者每100人就有8人失智，其中高達66%患者會出現精神行為症狀，包括妄想、幻覺、攻擊行為等，增加照顧者的壓力和走失風險。

郭馥瑄醫師提醒，如果發現長輩記憶表達、判斷力變差、發覺性降低、行與為情緒改變等警訊就要及早就醫。（記者蔡淑媛攝）

台灣失智症患者有56.88%是阿茲海默症、22.91%血管性失智、7.12%是帕金森失智，郭馥瑄表示，如果發現長輩記憶表達、判斷力變差、發覺性降低、行與為情緒改變等警訊就要及早帶他就醫。

目前失智治療包含藥物與非藥物兩大策略，藥物可延緩病程、改善認知及行為症狀，非藥物治療則在生活中扮演關鍵角色，透過多元課程介入及個別化照護訓練，提供照顧者實質支持。

中榮分析20位日照長者接受近4年的周全性老年評估研究，證實經多元課程如音樂、藝術和懷舊治療，以及運動、園藝療法等多模式介入後，加上個別化訓練，長者身體活動功能、認知功能、營養狀態與肌力均比在日照中心前進步10-20%，顯示日照服務可有效延緩失智、失能，並提升身心功能，成果刊登於醫學期刊《Healthcare》。

台中榮總高齡醫學中心承接衛福部失智共照計畫，每年追蹤逾百個失智家庭，7年累計服務超過2500個家庭，透過多元課程介入（非藥物治療）及個別化照護訓練，提供照顧者實質支持。

重陽節前夕，郭馥瑄提醒民眾關照家中長輩，留意失智警訊症狀，若能早期發現、早期治療，透過藥物搭配非藥物介入，可有效延緩病程，也呼籲大眾同理關心失智家庭照護者，給予支持與適時的喘息服務，讓照護者重新充電，提升照護品質。

中榮高齡醫學中心和失智病友家庭分享共照經驗，盼更多人重視並警覺失智症；郭馥瑄醫師（左起）、郭先生、郭妻、副院長吳杰亮、吳阿嬤的媳婦、高齡醫學中心主任林時逸。（記者蔡淑媛攝）

郭先生（左3）在妻子（右2）的支持和陪伴下，參與國畫班、武術等課程並分享展示作品，高齡醫學中心主任林時逸（左1）及郭馥瑄醫師盼更多民眾了解及同理失智家庭。（記者蔡淑媛攝）

