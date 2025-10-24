自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》更年期情緒像雲霄飛車？ 女醫教妳找回平靜力

2025/10/24 21:20

更年期若有情緒困擾，可以和家人、朋友分享心情，他們的支持能讓妳減輕壓力，不必一肩扛下，也可以尋求專業協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

更年期若有情緒困擾，可以和家人、朋友分享心情，他們的支持能讓妳減輕壓力，不必一肩扛下，也可以尋求專業協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「親愛的，妳是否發現最近情緒特別容易失控？」新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上表示，許多女性進入更年期後，會出現情緒起伏不定、煩躁、焦慮、失眠等困擾。這些並非性格改變，而是荷爾蒙變化與生活壓力交織下的自然現象。

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，更年期不是疾病，而是人生的一個新階段，只要懂得調整身心節奏，就能優雅走過這段轉折期。

荷爾蒙波動讓情緒起霧

嚴絢上說，隨著更年期到來，雌激素與黃體素分泌會逐漸減少。這些荷爾蒙不只影響身體功能，也會直接作用於神經系統，導致情緒敏感、易怒或沮喪。

此外，生活中也常有「壓力三合一」：工作變化、家庭責任、子女成長階段等，都可能在這時同時發生，使心理負擔加重。若再加上更年期常見的睡眠障礙或盜汗問題，白天精神不足，更容易陷入情緒低潮。

嚴醫師的「溫柔保養秘笈」

嚴絢上強調，更年期的情緒調適，應該像呵護植物一樣，溫柔地照顧自己。她提出5個簡單又實用的方法，幫助女性重新找回平衡：

●動起來：每天進行輕度運動，如瑜伽、散步。運動能促進快樂荷爾蒙分泌，穩定心情。

●深呼吸：情緒上來時，試著做幾次深呼吸或冥想，幫助放鬆、恢復平靜。

●找人聊聊：和家人朋友分享心情，他們的支持能讓妳減輕壓力，不必一肩扛下。

●飲食調整：減少高糖與咖啡因，補充Omega-3（如鮭魚、鯖魚），有助情緒穩定。

●專業協助：若情緒嚴重影響生活，別猶豫尋求醫師或心理師協助。

接納自己 讓心慢慢平靜下來

嚴絢上提醒，更年期情緒波動就像人生旅程中的一段小考驗，不需要逞強。學會善待自己，允許情緒有起伏，透過運動、呼吸、飲食與傾訴，可以更優雅、更智慧地迎接下一個美麗階段。

