健康網》孩子想自己決定如何花錢？ 心理師：是練習負責的第一步

2025/10/25 14:16

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，零用錢的給予，不只是金錢上的自由，更是一堂關於選擇與責任的課。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子開口說出「我想自己花錢」時，許多父母第一時間會感到驚訝，甚至有點猶豫：該不該讓他自己決定？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，零用錢的給予，不只是金錢上的自由，更是一堂關於選擇與責任的課。當父母願意陪孩子討論「為什麼想買」，引導他思考價值與取捨，金錢就不再只是交易的工具，而成為孩子認識自己、練習負責的起點。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，有些家庭早早練習理財，讓孩子記帳、規劃花費，或以完成家事換取報酬。也有孩子把壓歲錢存起來、設定目標購買，例如想買玩具、漫畫或運動鞋。這些過程看似小事，卻是孩子第一次練習如何等待與選擇。

黃閎新指出，父母可以陪著孩子討論：「為什麼想買這個？」「這樣花值得嗎？」也能用更具體的方式引導：「今天你可以挑一個玩具，所以要想清楚，最喜歡的是哪一個？」這不只是金錢的使用，更是教孩子理解「我想要什麼」與「我該怎麼取捨」。

黃閎新表示，每個家庭都有不同做法，重點不是哪一種最好，而是讓孩子明白：金錢不只是用來花的，也是一種責任與承諾。包括線上遊戲的虛擬商品，也是一種金錢經驗。與其擔心孩子亂花錢，不如趁機讓他思考什麼是「值得的快樂」、什麼只是「一時衝動」。零用錢不只是錢，而是孩子學會選擇、理解自己

