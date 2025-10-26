健康網》怕熱量又想喝？營養師：8款飲料 健康又解渴

營養師彭逸珊分享，8款常見飲品。含咖啡因飲品有紅茶、綠茶、烏龍茶、黑咖啡；無咖啡因飲品草本茶、蕎麥茶、果乾水、氣泡飲。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝飲料但怕負擔？不管是咖啡因愛好者還是想無壓力喝飲料，都能輕鬆選。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，8款常見飲品。含咖啡因飲品有紅茶、綠茶、烏龍茶、黑咖啡；無咖啡因飲品草本茶、蕎麥茶、果乾水、氣泡飲。想喝得無負擔又開心，飲料建議無糖、不加料；可依喜好添加鮮奶；多看營養標示避開糖與熱量。

彭逸珊分享，8款常見飲品如下:

含咖啡因

●紅茶：發酵茶，含茶黃素，幫助抗氧化。

●綠茶：未發酵茶，含兒茶素，幫助抗氧化、抗發炎。

●烏龍茶：部分發酵茶，同時含有茶黃素與兒茶素。

●黑咖啡：咖啡因含量高之外，同時含有綠原酸，可幫助提神、促進新陳代謝。

無咖啡因

●草本茶：常見像是康普茶、菊花茶、玫瑰花茶等。

●蕎麥茶：手搖飲店常見的無咖啡因品項。

●果乾水：可用檸檬、蘋果、鳳梨等水果或果乾沖泡。

●氣泡飲：選擇原味或無加糖版本最佳。

小叮嚀

1.飲料無糖、不加料。

2.可依喜好添加鮮奶調整風味。

3.多看營養標示，幫自己避開熱量與糖。

彭逸珊提醒，如果擔心晚上睡不著，建議中午過後就避開含咖啡因的飲品或食物！且一早喝完不僅能幫助提神，同時也不會影響到晚上睡眠品質。

