自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》怕熱量又想喝？營養師：8款飲料 健康又解渴

2025/10/26 08:36

營養師彭逸珊分享，8款常見飲品。含咖啡因飲品有紅茶、綠茶、烏龍茶、黑咖啡；無咖啡因飲品草本茶、蕎麥茶、果乾水、氣泡飲。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊分享，8款常見飲品。含咖啡因飲品有紅茶、綠茶、烏龍茶、黑咖啡；無咖啡因飲品草本茶、蕎麥茶、果乾水、氣泡飲。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝飲料但怕負擔？不管是咖啡因愛好者還是想無壓力喝飲料，都能輕鬆選。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，8款常見飲品。含咖啡因飲品有紅茶、綠茶、烏龍茶、黑咖啡；無咖啡因飲品草本茶、蕎麥茶、果乾水、氣泡飲。想喝得無負擔又開心，飲料建議無糖、不加料；可依喜好添加鮮奶；多看營養標示避開糖與熱量。

彭逸珊分享，8款常見飲品如下:

含咖啡因

紅茶：發酵茶，含茶黃素，幫助抗氧化。

綠茶：未發酵茶，含兒茶素，幫助抗氧化、抗發炎。

烏龍茶：部分發酵茶，同時含有茶黃素與兒茶素。

黑咖啡：咖啡因含量高之外，同時含有綠原酸，可幫助提神、促進新陳代謝。

無咖啡因

草本茶：常見像是康普茶、菊花茶、玫瑰花茶等。

蕎麥茶：手搖飲店常見的無咖啡因品項。

果乾水：可用檸檬、蘋果、鳳梨等水果或果乾沖泡。

氣泡飲：選擇原味或無加糖版本最佳。

小叮嚀

1.飲料無糖、不加料。

2.可依喜好添加鮮奶調整風味。

3.多看營養標示，幫自己避開熱量與糖。

彭逸珊提醒，如果擔心晚上睡不著，建議中午過後就避開含咖啡因的飲品或食物！且一早喝完不僅能幫助提神，同時也不會影響到晚上睡眠品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中