健康 > 護眼顧齒

健康網》白內障不治療會惡化！ 醫揭4大併發症恐失明

2025/10/24 20:48

白內障拖太久不治療，小心併發急性青光眼、白內障過熟、水晶體脫位或晶體性青光眼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

白內障拖太久不治療，小心併發急性青光眼、白內障過熟、水晶體脫位或晶體性青光眼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾認為白內障只是「老花變嚴重」，只要撐著看、戴眼鏡應付即可，但高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，白內障拖太久不治療，不僅視力會持續惡化，還可能引發一連串嚴重併發症，甚至導致失明。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，白內障是因水晶體混濁造成光線無法正常穿透，導致視力模糊、眩光與對比度下降。隨著病程進展，若長期未治療，眼球內部結構會受到壓迫與破壞，引發四大併發症。

急性青光眼發作 眼壓爆表恐永久失明

粘靖旻說，當白內障持續惡化，水晶體會變得越來越厚、越來越硬，就像一顆不斷膨脹的氣球佔據眼球內部空間！這種膨脹會推擠虹膜向前移動，阻塞房水的正常流動通道，導致眼壓急劇上升。就像眼球內部有一顆定時炸彈！患者會突然出現劇烈眼痛、頭痛、噁心嘔吐，視力急速下降，如果不在24小時內緊急處理，視神經可能永久受損導致失明 。

過熟性白內障 水晶體變「毒蛋白」

粘靖旻說，就像雞蛋放太久會腐壞一樣，白內障拖太久不處理，水晶體內的蛋白質會開始變性分解！這種「過熟」的白內障會釋放出大量的發炎物質和毒性蛋白質，引起嚴重的眼內發炎反應。眼球就像被毒素攻擊一樣，出現持續性的紅腫、疼痛、畏光，甚至可能導致虹膜炎、前房積膿等嚴重併發症。更可怕的是，過熟的白內障會變得非常堅硬，手術難度大增，術後併發症風險也會大幅提高

水晶體脫位 眼球內的「地震」危機

白內障晚期時，支撐水晶體的纖維會逐漸退化變脆弱，就像建築物的鋼筋水泥老化一樣！當這些懸韌帶無法承受水晶體的重量時，就會發生部分或完全脫位。水晶體一旦脫位，就像眼球內發生地震一樣，會造成嚴重的視力障礙和併發症。部分脫位會導致嚴重散光和視力波動，完全脱位的水晶體甚至可能掉落到玻璃體內，需要更複雜的手術取出。

晶體性青光眼 無痛卻最危險的殺手

晶體性青光眼是白內障最狡猾的併發症，因為它通常沒有明顯症狀，就像隱形殺手一樣悄悄發動攻擊！當白內障逐漸增厚時，會慢慢推擠周圍組織，造成房角逐漸狹窄，房水排出受阻。不同於急性青光眼的劇烈症狀，晶體性青光眼的眼壓上升是緩慢漸進的，患者通常沒有疼痛感，只是視野逐漸縮小。等到發現時，視神經往往已經受到不可逆的損傷！

粘靖旻強調，現今白內障手術技術成熟、安全，恢復快、視力改善明顯。拖延不但增加手術風險，也會讓眼球組織受損更嚴重。當視力模糊影響日常生活或夜間駕駛時，就應盡早諮詢眼科醫師，白內障絕對不是「等等看」的疾病，而是需要積極面對的視力威脅！

