健康網》薩丁尼亞長壽家族秘密超簡單 蔬菜豆湯是養生之道

2025/10/25 09:21

長壽祕密不一定是奢華的食物，而是一碗含豆類與蔬菜的湯；圖為情境照。

〔健康頻道／綜合報導〕長壽祕密不一定是來自藥物或奢華的食物，而是一碗簡單的料理。薩丁尼亞（Sardinia）家族長壽的祕密揭曉，原來是一道出乎意料地簡單、富含豆類與蔬菜的食譜。

UNILAD》報導，在薩丁尼亞（Sardinia）的一個山村裡，有個小家庭因全家年齡總和超過800歲而登上新聞頭條。當地人說，他們長壽祕密不是來自藥物或奢華，而是一碗簡單的料理。每天，他們都會聚在一起吃午餐，共享同一碗樸實的肉湯，這是一道充滿豆類的濃郁湯品，被譽為世界上最有營養的長壽食譜之一。。

根據專門研究全球最長壽社群飲食與生活方式的「藍色地帶」（Blue Zones）研究，這道薩丁尼亞主食長期被長壽家庭食用。這道料理可以加入當季蔬菜，包含豆類與珍珠麵（Fregula），珍珠麵是一種烤過、像小鵝卵石大小的粗麵粉義大利麵，是薩丁尼亞受歡迎的食材。

《紐約時報》暢銷書作者、藍色地帶廚房（Blue Zones Kitchen）共同創辦人丹‧布特納（Dan Buettner）說，許多最簡單、最有效的事情，其實就近在眼前，尤其當那件事是熱騰騰的一碗義大利蔬菜湯（Minestrone）時。他在得知薩丁尼亞長壽家族每天都食用蔬菜湯後，他也開始嘗試這個湯品。

製作方法：先將蠶豆、蔓越莓豆和鷹嘴豆浸泡一整夜，然後徹底沖洗。然後，在鍋中倒入大量橄欖油，再放入洋蔥、胡蘿蔔和芹菜，小火慢炒至香味四溢。

加入大蒜以增加深度，然後將番茄、馬鈴薯、茴香、歐芹、羅勒和瀝乾的鷹嘴豆加入混合物中。加水淹過所有食材後，將湯煮沸，然後慢燉，通常要煮1個多小時，直到豆子變軟，各種味道融合。最後加入珍珠麵，並依口味加鹽和胡椒。每份都淋上橄欖油並撒上磨碎的起司。

這道菜的食譜也歡迎變化。撒丁島人常會加入當季食材，如高麗菜絲、綠花椰菜碎，因此，每個家庭都有自己的版本。

