健康網》銀髮族防衰弱有4警訊 醫：日常站立運動有助益

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚指出，長者防止跌倒要從肌力做起，可從「站立運動」開始訓練。（台中慈濟醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕高齡社會來臨，多數長輩因營養攝取不足或運動量不夠，導致骨質流失與肌力下降，增加跌倒與骨折風險。台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚指出，常感覺疲憊、體能與體重下降、行走變慢、肌力不足，都是「衰弱」的警訊。男性握力低於28公斤、女性低於18公斤，可視為肌力不足；若符合以上3項，即表示身體已出現衰弱現象，並可能伴隨「肌少症」發生。

蔡森蔚說明，肌肉質量會隨年齡逐年減少，蛋白質合成能力也會下降，建議每日應攝取每公斤體重1至1.5克蛋白質，多曬太陽補充維生素D，同時進行阻力訓練，搭配健走或騎單車等的有氧運動，才能預防甚至逆轉肌少症。

請繼續往下閱讀...

他強調：「防止跌倒要從肌力做起」，較衰弱的長輩，可從「站立運動」開始訓練，若能搭配機器人輔助步態訓練，成效更明顯。

物理治療師陳義豪指出，深蹲可強化股四頭肌，幫助穩定下肢與維持身體平衡。（台中慈濟醫院提供）

為了讓從增強下肢肌力、提升身體穩定度出發，著重降低高齡長輩跌倒風險，物理治療師陳義豪分享長者，「不用複雜器材，只要一張椅子就能訓練下肢肌群，搭配彈力帶還能啟動背部與手臂等上半身肌群。」陳義豪指出，深蹲可強化股四頭肌，幫助穩定下肢與維持身體平衡。他提醒，運動時應注意呼吸與姿勢，每天可進行2次，若感覺疲勞就應適度休息，不要勉強。

陳義豪補充，台中慈濟醫院目前設有下肢復健機器人，適用於中風、脊髓損傷或神經病變導致行走困難的病人，有需要可以諮詢台中慈濟醫院復健醫學部醫師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法