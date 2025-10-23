基隆長庚整合9大專科成立醫檢中心 做檢查不用滿場跑

基隆長庚醫院整合9大專科成立精準醫療檢驗中心，今天（23日）揭牌啟用。（圖左3為基隆長庚醫院院長吳俊德，左4為基隆市衛生局長張賢政，右2基隆長庚副院長李立夫，圖為基隆長庚醫院提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆長庚紀念醫院今天（23日）下午宣布啟用「精準醫療檢查中心」，此中心位於基隆長庚醫院5樓，佔地超過420坪，過去民眾到基隆長庚醫院做內視鏡、超音波、心電圖等檢查項目時，會因檢查機器散落各地疲於奔命；「精準醫療檢查中心」將其整合在同區域，民眾做檢查時，更安全便捷且友善。

基隆長庚醫院院長吳俊德指出，「精準醫療檢查中心」整合了胃腸肝膽科、心臟內科、大腸直腸外科、腎臟科等9個專科檢查室空間，提供大腸鏡、胃鏡、心電圖、心臟、腎臟、甲狀腺及腹部超音波等檢查服務。「精準醫療檢查中心」設有獨立等候區、檢查室及報告解說空間，並全面導入智能報到系統，提升檢查流程服務效率。

基隆長庚副院長李立夫負責督導「精準醫療檢查中心」，他表示，在後疫情時代，院方更加重視檢查的感染管制與安全。在檢查室及內部走道的規劃上，區分「病人通道」與「待消毒設備及器械通道」，有效降低交叉感染風險，並以最高規格的安全標準設計醫療環境。此外，配置麻醉專科醫護團隊協助進行無痛檢查，進一步提升病人接受侵入性檢查的舒適度及安全性。

吳俊德強調，AI（人工智慧）輔助醫療是趨勢。「精準醫療檢查中心」引進心室收縮功能偵測、心房顫動風險偵測等AI輔助判讀功能，偵測準確率皆達9○％以上；內視鏡設備也搭載AI輔助診斷系統，可即時協助醫師偵測早期病變、消化道息肉及癌症。「精準醫療檢查中心」也將導入智慧機器人，協助醫護人員運送醫療設備及器械，打造出更安全、智慧化的醫療服務環境。

