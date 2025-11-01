自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》別人的人生更精彩？擺脫社群媒體焦慮

2025/11/01 18:09

社群網站滑久了，總會感到別人的人生好像比較有趣；也會感到更為孤獨。（圖取自shutterstock）

社群網站滑久了,總會感到別人的人生好像比較有趣;也會感到更為孤獨。(圖取自shutterstock)

文／蔡宜芳

「老師，有人在IG上面匿名罵我…我現在真的很不想來上學」

「老師，XX在背後偷臭我！他們還建了一個沒有我的群組，排擠我。」

「老師，我不知道為什麼他最近常常已讀不回，他上次還在IG限動上面說『那個人可以不要這麼煩嗎？』我覺得他就是在說我…」我看到她的手腕上有割腕的痕跡。

十年前，隨著網路普及與智慧型手機問世，人類進入前所未有隨時隨地都能上網的時代，人手一機，隨時隨地可以上網、看影片、滑IG臉書、找朋友……。手機讓我們生活便捷，當我們沉迷於網路，為什麼卻感到越孤獨、空虛？

網路除了帶給孩子更多的人際困擾，近幾年，我在國中教育現場，處理更多關於網路霸凌（甚至是匿名攻擊他人）、詐騙、網路交友、傳裸照換遊戲點數、裸照被散佈、和不同網友約炮、被網友性騷擾或性猥褻…等，這些都是近幾年開始發生的事件。

最近有個爸爸有感而發地跟我說︰「我覺得現在孩子的問題，好多都是網路造成的！」

我也這麼認同！我們的孩子生活比以前富足，卻比以前更不快樂…孩子問題的類型在從早年外顯行為，轉變成人際退縮、網路沉迷、學習低落等。其中一個關鍵原因，我認為就是網路。

孩子因為網路社群導致人際困擾、網路成癮、手機管教問題，而引發各種負面情緒甚至親子衝突，是許多世代家庭正在面對的難題。

當我們享受網路的便利性，為什麼卻感到更孤獨、空虛、甚至嫉妒？

1.將自己的不足，投射到虛幻的網路世界中

其實，因為網路太過於虛幻，我們常會不小心把自己的不足、心裡最脆弱、最渴望卻又得不到的部分，投射到網路世界中。

我之前遇到一位大學生，他的成績是班上前幾名，也有穩定交往的女朋友，還是社團的重要幹部。但因為過去人際上的挫敗經驗，他始終覺得自己是個不夠有吸引力的人。他焦慮又低落的告訴我，當他的po文很少人回應，或是看到別人得到很多讚，就會感到更加自卑、認定自己真的是個沒有吸引力的人。

但他真的是沒有吸引力的人嗎？按讚數真的等於魅力嗎？其實，我們只是把自己的不足給投射到虛幻的網路世界而已。

因此，缺愛的人拚命網路交友、試著從一個又一個的網友中，找到真命天子，然後不斷遇到只想約砲、借錢的渣男。擔心錯過別人限動的孩子拚命follow別人、轉發別人的限動，但卻仍然非常焦慮。內心空虛茫然的人，用追劇消磨時間，看完卻更加空虛。下班想放空的人不知不覺花了兩三個小時滑手機、看了一堆人的動態和短影音，卻無法真正感到放鬆。

2.大量失真且過度美化的照片和影片，使青少年覺得自己不夠好

青少年最關鍵的發展任務是「自我認同」，簡單來說，就是知道自己是誰、喜歡自己、知道自己未來的方向。在青少年還在努力長出自我認同時，他們的每則貼文都有按讚數、身處充滿評價的世界，孩子對自己是否被關注更加在意，可能會花更多時間在化妝、自拍、修圖，到每個地方都要打卡。

而青少年長期瀏覽網路上大量失真且過度美化的照片和影片，可能會感到自慚形穢，甚至嫉妒他人。

看著別人的好，想到的卻是自己的不夠好、不夠美、不夠有吸引力，甚至感到自卑，不看卻又擔心無法融入團體，而不得不看。因此，我們的孩子比以前更難肯定自己…

3.網路使虛擬與真實失去界限

以前我們的人際關係，放學就可以休息。但現在，很多青少年的人際關係，現實世界和網路社群都得經營！

在現實人際關係中，我們真實的與他人互動，因為我們親耳聽到對方說的、看見對方的非語言訊息，我們可以真實地感受到對方的情緒、感受到被愛、被重視。

但在網路世界中，連我也不只一次覺得朋友傳給我的訊息好像不怎麼熱情、甚至有點冷淡；當我的po文得到很少回應時，我也會心情低落，覺得別人憑什麼可以得到那麼多關注！而且，當晚上收到主管的訊息，你是否不得不回呢？

如果連大人都容易被網路所控制、甚至感到困擾，那這些心智未成熟的孩子呢？以下提供三個大方向︰

1.手機從小必須有限度的開放，一天半小時或一小時，不輕易把手機送給孩子（不然你就收不回來了！）

2.當國中或高中孩子擁有自己的手機的那一刻起（越晚越好），他需要學會自律、自我控制。

3.現實生活中的「歸屬感」、「成就感」是終極解方，你們的親子關係是關鍵！

4.幫助孩子找到「自我認同」︰不是所有孩子課業、人際都好，而你怎麼看孩子，深深影響孩子怎麼看自己。因此，孩子做的各種小小的好，例如︰很會察言觀色、很願意幫忙、做家事很勤快…等，日常生活中的各種小事，都值得你好好肯定孩子！

而身為大人的我們，終極解方是「自我覺察」，當你能從不斷滑手機的循環中，停下來想一想，什麼才是你真正想要的？就能為自己選擇網路上自己真正需要的東西，不再被網路綁架。

（原文作者為心理師；本篇文章轉載自台灣展翅協會《網路新國民》教育資源網站「專家建議」專欄

