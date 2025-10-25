健康網》預測巴金森有解？ 研究：「這動作」可提早近9年預知

研究指出，轉身竟能提前近8.8年預測巴金森氏症的發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天不起眼的轉身動作，出門忘了帶手機，回頭去拿；聽到有人叫你，轉頭看看。然而這個動作必須由大腦、耳朵（前庭平衡）、肌肉與骨骼完美協調才能完成。現在，德國基爾大學（Kiel University）的最新研究指出，轉身竟能提早8.8年預測巴金森氏症的發生，堪稱早期偵測的新突破。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，巴金森氏症是一種神經退化疾病，它會讓人手抖、動作變慢、說話小聲、甚至走路變得拖拖拉拉。這種病大多出現在中老年人，但在真正出現明顯症狀前，其實大腦早就悄悄發生變化。

黃軒表示，如果能在疾病的前驅期提早發現，就有機會提早保護腦神經、延緩惡化。德國基爾大學的研究團隊邀請了933位年齡介於51至85歲的志願者，讓他們配戴可偵測動作的智慧手環，長期記錄他們走路與轉身的表現，並追蹤長達10年。結果顯示，有23人在研究期間被診斷為巴金森氏症，而他們在確診前約8.8年就出現了「轉身變慢」的異常現象。

黃軒接著說，為什麼轉身這麼特別？轉身比走直線難多了。它需要肌肉平衡、空間定位與大腦指令同步運作。對神經系統來說，這是一項「高難度動作」。巴金森氏症初期，大腦控制運動的區域開始退化，最先受到影響的就是這些需要高協調度的動作。所以「轉身慢」比「手抖」更早出現，是非常敏感的早期信號。

誰比較容易中招？研究也發現一些有趣的趨勢：男性得巴金森的風險是女性的4倍，年齡每增加1歲，風險提高約15%。這意味著，年紀越大、男性越要注意身體動作的細微變化。

黃軒歸納了研究更多的發現：

●巴金森氏症診斷9年前：聲音和臉部表情失調+轉身角度變差

●巴金森氏症診斷8年前：手指開始抖動

●巴金森氏症診斷7年前：手臂擺動惡化

●巴金森氏症診斷6年前：走路開始不穩

●巴金森氏症診斷4.5年前：下肢碎步、不均衡

●巴金森氏症診斷4年前：平衡感消失、僵硬和四肢緩慢

除了「轉身慢」，還有幾個常被忽略的早期徵兆，包括：嗅覺變差（聞不到味道）、便秘、睡眠時手腳亂動、說話聲音變小、走路時一隻手不擺動。

黃軒總結，學會觀察自己身體發出的微小訊號。因為那可能，就是你人生中最重要的一次「轉身」，都可能是提早守護腦部健康的關鍵時刻。

