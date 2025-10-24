健康網》檳榔不好！婦科醫：男女嚼食都有害

婦產科醫師蘇怡寧表示，孕婦若嚼食檳榔，恐傷害胎兒；男性嚼食檳榔也會傷害生育能力。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多知道，吸菸會影響幼童與胎兒，像是若有人在室內吸菸，幼童若吸到二手菸，對他們的健康甚鉅。那麼，吃檳榔呢？

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，如果寶寶已經出生了，爸爸只是坐在旁邊吃檳榔，這跟二手菸不一樣，目前沒有證據顯示會直接影響寶寶。但如果你們正在準備懷孕，那就完全是另一回事了。

根據研究發現，長期咀嚼檳榔會讓精子的DNA受損，造成氧化壓力增加。突變率上升，甚至影響胚胎的發育品質。檳榔裡面的主要成分，像是arecoline、arecaidine、guvacine等等，都會降低精子的活動力，減少平均路徑速度還有直線速度，而且是劑量越高影響越明顯。

長期吃檳榔的男性，血液中的睪酮濃度也明顯下降。這代表不只精子變少變弱，連整體生殖功能都可能被拖下水。簡單說，如果你希望當爸當得順利，最好還是先戒檳榔。

那如果是媽媽呢？媽媽吃檳榔的影響，更直接也更嚴重。研究顯示：孕婦咀嚼檳榔會讓尼古丁類及檳榔生物鹼進入胎盤，導致胎兒早產低出生體重胎盤功能異常

還可能增加嬰兒神經發展遲緩的風險。世界衛生組織（WHO）早就把檳榔列為一級致癌物，長期咀嚼不僅傷口腔，也會對肝臟與胎盤造成代謝壓力。

如果是哺乳中的媽咪，也要小心。研究發現，檳榔裡的生物鹼，會經由乳汁分泌。寶寶喝到母奶時，等於間接攝入這些具神經活性的物質，可能造成嬰兒煩躁睡眠不安餵奶困難，甚至影響神經發育。換句話說，哺乳期咀嚼檳榔，不只是對媽媽自己的健康不利，還可能讓寶寶也被迫一起承擔風險。「所以，不論是爸爸還是媽媽，如果還在為了小孩的未來努力，請先讓檳榔退出生活吧。」

