健康網》小孩精力太旺？ 醫推4運動健康「放電」

2025/10/24 19:26

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，可依據孩子的興趣選擇如游泳、舞蹈、球類運動、腳踏車等運動。（圖取自freepik）

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，可依據孩子的興趣選擇如游泳、舞蹈、球類運動、腳踏車等運動。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕看著家裡的小小「勁量電池」每天精力旺盛，卻不知道該帶他去哪裡放電嗎？竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，除了跑跳玩耍，其實從骨骼與神經肌肉發展的角度出發，有些運動不只消耗體力，更能幫助孩子打下良好的成長基礎！可依據孩子的興趣選擇如游泳、舞蹈、球類運動、腳踏車等運動。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，分享，4種非常適合孩子的「黃金運動」，既能動得開心，也能健康成長。

游泳適合：活力充沛、需消耗體力的孩子。

水中浮力能減少對骨骼和關節的衝擊，是成長中孩子非常安全的運動選擇。游泳能同時訓練心肺功能、全身肌力與協調性，是一種「全能型」運動。

律動、體操、舞蹈適合：愛跳動、有節奏感的孩子。

這類活動可以刺激孩子的本體感覺（也就是身體知覺控制能力），幫助建立平衡感與核心肌群力量，是學好所有運動的基礎之一！

球類運動（籃球、足球等）適合：愛互動、動作快的孩子。

球類活動能訓練手眼或足眼協調、反應速度與敏捷性，更重要的是，孩子在團隊合作中能學習溝通與合作，增進社交技巧。

腳踏車適合：喜歡戶外探索、需要訓練耐力的孩子。

騎車不只是遊戲，也能強化下肢肌力、平衡感與心肺耐力。更是最佳親子活動之一，全家一起享受陽光與風景，健康又放鬆。

張耀元提醒，興趣第一，安全至上！無論選擇哪一種運動，陪著孩子一起玩、一起動，就是最好的支持！

