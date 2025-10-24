自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》耳朵也會痛風？ 醫警告：耳朵邊緣或耳輪有硬塊是警訊

2025/10/24 19:51

耳朵也可能長出「痛風石」，專家表示，平日要控制尿酸，規律追蹤血液尿酸值；圖為情境照。（圖取自freepik）

耳朵也可能長出「痛風石」，專家表示，平日要控制尿酸，規律追蹤血液尿酸值；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大多數人想到痛風，會聯想到腳趾紅腫發熱，痛到寸步難行。你知道嗎？耳朵也可能長出「痛風石」！羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪表示，這樣的硬塊有時會誤診成其他皮膚或耳部病變，如良性或惡性腫瘤、軟骨炎等，要特別小心。

張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」說明，這位病患這次就是因為耳廓邊緣長出硬塊，經手術切除檢查確定是「痛風石」（Tophus）。術後傷口復原非常良好，10天後幾乎看不出痕跡，耳朵外型保持完整。

什麼是痛風石？張家豪表示，痛風石是由「尿酸結晶」長期在軟組織或關節周圍累積形成的硬塊。常見於腳趾、腳踝、手指、肘部或跟腱等部位。耳朵（特別是耳廓的邊緣，如耳輪、對耳輪）雖然是可能的地方，但很罕見。

針對痛風石，張家豪歸納臨床意義、治療方式，與根本預防之道：

●臨床意義

1.及早診斷：當耳朵邊緣或耳輪有硬塊、白色或乳膏狀物質、有控制不佳的高尿酸血症病史時，應納入鑑別診斷。

2.避免誤診：這樣的硬塊有時會被當成其他皮膚或耳部病變（如良性或惡性腫瘤、軟骨炎等）。

●治療方式

小的病灶可觀察與控制尿酸即可；若影響外觀、造成疼痛或反覆感染，就可以透過手術切除。

●根本預防

1.控制尿酸：降尿酸藥物治療，規律追蹤血液尿酸值

2.飲食調整：少喝啤酒、含糖飲料，減少內臟、海鮮等高普林食物

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

