健康網》不吃早餐更易胖！營養師曝3款組合吃出飽足助燃脂
〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為跳過早餐能少吃一餐，熱量自然變少，體重就會下降，真是這樣嗎？營養師張馨方表示，事實上恰好相反！不吃早餐反而更容易發胖，甚至還會讓減重變得更困難。推薦早餐可選擇：無糖豆漿+地瓜+無調味堅果、水果優格杯+麥片、全麥吐司夾蔬菜蛋+無糖優酪乳等3款組合，不僅有助增加飽足感、助燃脂，還能促進腸道健康。
為什麼跳過早餐反而不利減重？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，這是因為早上沒吃東西會使血糖長時間偏低，導致午餐時容易報復性進食，一口氣吃下高油、高糖的食物。此外，長時間空腹會讓身體進入「省電模式」，燃燒能量的效率下降、新陳代謝變慢，減脂速度自然也會受影響。
另，張馨方提醒，若沒有能量啟動一天的開始，大腦反應容易變慢，導致注意力下降、情緒低落，也會影響工作效率。
張馨方指出，早餐不必豐盛，但一定要聰明搭配，並分享以下3種快速、營養又有飽足感的早餐選擇：
●無糖豆漿+地瓜+無調味堅果：可補足蛋白質與複合碳水，再配上好油脂，有助穩定血糖不易餓。
●水果優格杯+麥片：可增加攝取膳食纖維與鈣質，促進腸道健康。
●全麥吐司夾蔬菜蛋+無糖優酪乳：一次補足蛋白質、膳食纖維與鈣質，讓早晨更有飽足感與活力。
最後，張馨方強調，早餐是開啟代謝的「開關」，不需要花太多時間準備，只要選對食材，就能讓身體整天維持燃脂狀態；並提醒別讓忙碌成為不吃早餐的藉口，應讓健康的一天從吃對早餐開始。
