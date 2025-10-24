健康網》感冒後持續耳鳴 恐是免疫記憶作祟 醫授4招緩解

感冒後仍耳鳴應該不是「自律神經失調」，其實跟「上呼吸道感染」密切相關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

文／陳建志

在診間，常有患者問：「醫師，我感冒都好兩週了，怎麼耳朵還一直嗡嗡叫？」「每次感冒一來，耳鳴就出現，該怎麼辦？」耳鳴不全然歸咎於「自律神經失調」，其實跟「上呼吸道感染」密切相關。

急性中耳炎是感冒後耳鳴的主因

急性中耳炎是上呼吸道感染時，造成耳鳴最常見也是最重要的原因。病毒經由耳咽管，進入中耳，感染中耳腔，黏膜發炎腫脹，出現分泌物，影響耳膜及聽小骨的震動，造成傳導性聽力障礙，引發代償性耳鳴。發炎物質會經由卵窗，進入內耳，傷害耳蝸，產生發炎性耳鳴，嚴重時，甚至可能演變成突發性耳聾。

請繼續往下閱讀...

圖解說明感冒引起耳鳴的路徑。（陳建志提供）

即使感冒完全好了，中耳與內耳仍可因免疫記憶，持續發炎，造成耳鳴不退。根據2025年《Cell Research》（細胞研究）的一篇文章指出，身體在感染後會產生「訓練性免疫」，造血幹細胞保留發炎記憶，讓免疫反應更敏感，在這種情況下，中耳與內耳當然會持續微微地發炎，使耳鳴時間拉長，稱之為「免疫記憶性耳鳴症候群 （immune memory related tinnitus）」。

解除發炎記憶這樣做

在此提供4招有助解除發炎記憶，加速耳鳴緩解

●對症治療中耳發炎：持續使用抗生素、類固醇或抗組織胺等藥物，口服或靜脈注射均可。

●補充二十碳五烯酸（EPA）：例如多吃深海魚肉或魚油產品，可以調節免疫，保護血管。

●充足睡眠，規律作息：避免大腦神經保持警戒，以免它透過神經免疫軸持續激活免疫系統。

●適度運動：每日應有多次短程的身體活動，例如每次7-10分鐘，一天好幾次，不必勉強自己做太久，以免增加身體壓力。走路是最好的選擇，可把握時間多上下樓梯、少搭電梯，或少搭車、多步行，可以促進血液循環、加速中耳發炎物質排除。

「感冒後耳鳴」其實就是身體還在恢復的訊號，透過正確治療，搭配生活調整，均可快速解除身體戰備狀態，恢復聽覺健康，以免日後耳鳴纏身。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

醫師診療中。（陳建志提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法