自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》「災難性思考」帶來焦慮 網紅諮商師3步覺察

2025/10/23 17:49

不少人容易將事情想得很壞，導致焦慮與憂鬱，更可能錯失良機。示意圖。（圖取自shutterstock）

不少人容易將事情想得很壞，導致焦慮與憂鬱，更可能錯失良機。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人個性較為悲觀，時常將事情想得很壞。婚姻諮商師艾瑪麥亞當（Emma McAdam）在228萬訂閱的頻道透過影片說明何謂「災難化思考」以及它如何帶來憂鬱與焦慮，並帶來誤判形勢等巨大後果；同時提出如何停止災難化思考。該影片獲得相當高的關注，至今已有141萬次瀏覽。

這部影片由婚姻與家庭治療師主講，主題是關於認知扭曲（Cognitive Distortion）中的災難化思考 （Catastrophizing），以及如何停止這種「預期最壞結果」的思維模式。

艾瑪說明，「災難化思考」會將當前或未來的情況視為無法恢復的「可怕、糟糕、毀滅性的災難」：這種習慣是導致焦慮和憂鬱的主要原因。艾瑪強調，雖然人們常以為預期最壞結果可以預防它發生，但事實上，災難化思考往往會邀請最壞的結果發生，使我們錯失機會、產生無望感並導致行動癱瘓。

停止災難化思考3步驟

艾瑪透過簡化版的「認知行為治療」（CBT），將停止災難化思考的過程分為3步驟。

步驟 1：觀察與暫停（Notice and Pause）

察覺（Notice）：開始留意自己何時正在進行災難化思考，艾瑪建議要多多注意自己使用的詞彙，例如「永遠不會」、「糟透了」、「失敗」、「被拒絕」、「尷尬」等誇大其詞的形容詞。艾瑪提醒，觀察是情緒處理的第一步，有助於弄清楚自己的思想模式和行為。

暫停（Pause）：當你意識到災難化思考時，請慢下來，深呼吸。「僅僅因為你產生了某個想法或感覺，並不意味著它是真實的，也不代表你必須相信或順從它。」

步驟 2：探索與質疑 （Explore and Challenge）

探索（Explore）：質疑你腦海中的災難化想法。艾瑪提醒，你不必相信自己所有的想法，但也不必為這些想法自責，例如「我怎麼這麼笨？」。

具體方法：練習察覺想法，然後讓它們過去（稱為認知解離，Cognitive Diffusion），例如使用「溪流上的樹葉」練習法。

步驟 3：選擇與替換 （Choose and Replace）

選擇 （Choose）：用更誠實、更有幫助的想法來取代災難化的念頭。

替換 （Replace）：勇敢地用更理性、更符合你個人價值觀的想法來反駁災難化思維。

艾瑪舉例：將「我犯了這個錯誤，一定會被解僱」替換為：「每個人都會犯錯，我會修復這個錯誤，並努力做得更好。」；或是將「我對男友說了那樣的話，他一定會離開我」替換為：「我不應該說那樣的話，我需要學習在生氣時好好溝通，我會道歉並努力彌補。」。

艾瑪表示，這些行為的最終目標為「挑戰災難化思考」，要求你即使在事情不完美的風險下，也要保持投入。因為唯一的替代方案，就是在嘗試之前就自行切斷成功的機會 。

另外艾瑪認為，災難化思考的起因，通常是為了應對不確定性（預期失敗就不會失望），或是一種激勵自己的功能失調方式（用恐懼作為動力）。最後艾瑪提出3項建議，以預防災難性思考。

●確保有充足睡眠，睡眠不足會使人對威脅更敏感。

●將「不確定性」視為生活的一部分。

●用重視的正面目標來激勵自己，而不是用恐懼。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中