自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》補冬不如補霜降！ 中醫推3茶飲1料理減秋鬱、護免疫

2025/10/24 10:32

健康網》補冬不如補霜降！ 中醫推3茶飲1料理減秋鬱、護免疫

上祐中醫診所院長黃上邦提到，民間有「補冬不如補霜降」之說。此時可適量食用枸杞、紅棗、山藥、桂圓、薑等溫補食材。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕霜降是秋季最後一個節氣，天氣轉冷、陰氣漸盛。上祐中醫診所院長黃上邦提到，民間有「補冬不如補霜降」之說。此時可適量食用枸杞、紅棗、山藥、桂圓、薑等溫補食材，藉食療增強抵抗力以迎冬，但進補應視個人體質，避免過量造成負擔。他也推薦潤肺益目茶、疏肝安神茶、強身健體茶和義式嫩煎紅鮋魚排；適合秋天的飲食。

黃上邦在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文分享，中醫養生觀點。

滋陰潤肺：潤肺益目茶

隨著氣候變得乾燥寒涼，人體陰液相對減少，常見咳嗽、喉嚨痛、唇色乾裂、濕疹、蕁麻疹、皮膚搔癢等症狀，平時可適量飲用玫瑰3g、枸杞5g，以500c.c.熱水沖泡成潤肺益目茶，既能滋陰潤燥，也兼具護眼養生。

疏肝解鬱：疏肝安神茶

情緒不穩定、肺氣虛弱、脾胃失調或心火旺盛的人，更容易受到秋鬱的影響。平時可適量飲用五味子2g、薄荷1g、薰衣草1g、白鶴靈芝草2g、甘草1g、茯苓3g，以500c.c.熱水沖泡成疏肝安神茶，搭配適度運動，促進血液循環，幫助身心保持平衡，減少秋鬱的發生。

補陽益氣

黃上邦表示，天氣轉涼，心血管疾病風險升高，建議多吃溫補食物以促進血液循環，並避免高糖、高脂肪食品；同時，務必做好保暖，以防寒氣侵襲；此外，維持均衡飲食、規律作息和適度運動，將有助於身體適應季節變化，降低疾病發生率。

養生茶飲：強身健體茶

紅藜0.5g、瑪卡0.5g、西洋參1g、紅棗1g、麥門冬1g、玉竹1g，以500ml的熱水沖泡，具有提升免疫力、抗疲勞之功效。

上祐中醫診所院長黃上邦提到，紅鮋魚具有滋陰潤燥、補血養血的功效。（圖取自上祐中醫診所臉書）

上祐中醫診所院長黃上邦提到，紅鮋魚具有滋陰潤燥、補血養血的功效。（圖取自上祐中醫診所臉書）

●華山觀止養生料理：義式嫩煎紅鮋魚排

黃上邦說明，將魚排均勻地塗抹上鹽、切碎的迷迭香、白酒和義式香料，靜置入味。使用奶油香煎後烤的方式讓魚肉口感更為細緻。接著，在平底鍋中煎至兩面都金黃酥脆即可上桌！

秋冬進補，魚湯是不少人的首選。黃上邦指出，紅鮋魚具有滋陰潤燥、補血養血的功效。因富含蛋白質、維生素B12、維生素D和Omega-3脂肪酸，能幫助組織修復、促進骨骼及心血管健康。不過，痛風或高尿酸患者，因魚類含嘌呤應避免食用，腎功能不佳者，應注意蛋白質攝取量，以免加重身體負擔。

養生按摩手法。

●天突穴（胸骨上窩中央處）：宣通肺氣。

●天樞穴（肚臍旁開2寸處）：理氣消滯。

●極泉穴（腋動脈搏動處）：通經活絡。

上祐中醫診所院長黃上邦分享，養生按摩手法。（圖取自上祐中醫診所臉書）

上祐中醫診所院長黃上邦分享，養生按摩手法。（圖取自上祐中醫診所臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中