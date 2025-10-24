健康網》補冬不如補霜降！ 中醫推3茶飲1料理減秋鬱、護免疫

上祐中醫診所院長黃上邦提到，民間有「補冬不如補霜降」之說。此時可適量食用枸杞、紅棗、山藥、桂圓、薑等溫補食材。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕霜降是秋季最後一個節氣，天氣轉冷、陰氣漸盛。上祐中醫診所院長黃上邦提到，民間有「補冬不如補霜降」之說。此時可適量食用枸杞、紅棗、山藥、桂圓、薑等溫補食材，藉食療增強抵抗力以迎冬，但進補應視個人體質，避免過量造成負擔。他也推薦潤肺益目茶、疏肝安神茶、強身健體茶和義式嫩煎紅鮋魚排；適合秋天的飲食。

黃上邦在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文分享，中醫養生觀點。

請繼續往下閱讀...

●滋陰潤肺：潤肺益目茶

隨著氣候變得乾燥寒涼，人體陰液相對減少，常見咳嗽、喉嚨痛、唇色乾裂、濕疹、蕁麻疹、皮膚搔癢等症狀，平時可適量飲用玫瑰3g、枸杞5g，以500c.c.熱水沖泡成潤肺益目茶，既能滋陰潤燥，也兼具護眼養生。

●疏肝解鬱：疏肝安神茶

情緒不穩定、肺氣虛弱、脾胃失調或心火旺盛的人，更容易受到秋鬱的影響。平時可適量飲用五味子2g、薄荷1g、薰衣草1g、白鶴靈芝草2g、甘草1g、茯苓3g，以500c.c.熱水沖泡成疏肝安神茶，搭配適度運動，促進血液循環，幫助身心保持平衡，減少秋鬱的發生。

補陽益氣

黃上邦表示，天氣轉涼，心血管疾病風險升高，建議多吃溫補食物以促進血液循環，並避免高糖、高脂肪食品；同時，務必做好保暖，以防寒氣侵襲；此外，維持均衡飲食、規律作息和適度運動，將有助於身體適應季節變化，降低疾病發生率。

●養生茶飲：強身健體茶

紅藜0.5g、瑪卡0.5g、西洋參1g、紅棗1g、麥門冬1g、玉竹1g，以500ml的熱水沖泡，具有提升免疫力、抗疲勞之功效。

上祐中醫診所院長黃上邦提到，紅鮋魚具有滋陰潤燥、補血養血的功效。（圖取自上祐中醫診所臉書）

●華山觀止養生料理：義式嫩煎紅鮋魚排

黃上邦說明，將魚排均勻地塗抹上鹽、切碎的迷迭香、白酒和義式香料，靜置入味。使用奶油香煎後烤的方式讓魚肉口感更為細緻。接著，在平底鍋中煎至兩面都金黃酥脆即可上桌！

秋冬進補，魚湯是不少人的首選。黃上邦指出，紅鮋魚具有滋陰潤燥、補血養血的功效。因富含蛋白質、維生素B12、維生素D和Omega-3脂肪酸，能幫助組織修復、促進骨骼及心血管健康。不過，痛風或高尿酸患者，因魚類含嘌呤應避免食用，腎功能不佳者，應注意蛋白質攝取量，以免加重身體負擔。

養生按摩手法。

●天突穴（胸骨上窩中央處）：宣通肺氣。

●天樞穴（肚臍旁開2寸處）：理氣消滯。

●極泉穴（腋動脈搏動處）：通經活絡。

上祐中醫診所院長黃上邦分享，養生按摩手法。（圖取自上祐中醫診所臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法