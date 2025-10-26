自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》山蘇嘗鮮正當時 5大營養素補給纖維、護眼又健骨

2025/10/26 07:38

國健署分享介紹，山蘇富含膳食纖維與多種維生素、礦物質，是台灣山林間特有的蕨類蔬菜，不僅嫩芽鮮脆，還帶有獨特清香。（資料照）

國健署分享介紹，山蘇富含膳食纖維與多種維生素、礦物質，是台灣山林間特有的蕨類蔬菜，不僅嫩芽鮮脆，還帶有獨特清香。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕除了常見蔬菜富含各種不同營養外，其實少見的野菜之中，也有值得一嘗的隱藏美味。國民健康署分享介紹，秋天走訪原鄉部落，餐桌上常見一道翠綠青蔬—山蘇；這是台灣山林間特有的蕨類蔬菜，不僅嫩芽鮮脆，還帶有獨特清香。此外，山蘇還富含膳食纖維、維生素A、C、多種礦物質與多醣體，攝取具有護眼、幫助骨骼健康、保護腸胃等作用，好處多多。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文表示，山蘇口感帶著微微黏滑感，既清爽又富含山野風味，也是原鄉餐桌上的在地佳餚。此外，它還具有以下5大營養特色：

膳食纖維：促進腸胃蠕動，增加飽足感。

維生素A：有助維持眼睛健康、增進皮膚與黏膜的健康。

維生素C：促進膠原蛋白形成，有助傷口癒合。

礦物質：如鈣、鐵、鉀等，有助骨骼健康、促進造血及維持電解質平衡。

多醣體：山蘇的黏液中含有多醣體，對腸胃有保護作用，也能增加飽足感。

此外，國健署指出，山蘇的鮮嫩口感最適合快炒，最經典的山地料理是「山蘇炒山豬肉」，香氣十足又下飯。若搭配蛋、菇類或小魚乾，也能創造更多層次的口感，是餐桌上美味的菜餚。另，也可將山蘇快炒蒜頭或薑絲，簡單調味就能吃出清脆與鮮甜；若想吃得清爽一點，可做成「涼拌山蘇」，簡單淋上麻油，風味十足。

國健署也提醒山蘇最好現採現炒，才能保持口感鮮嫩。料理時火候要快，避免久煮導致口感變老。尤其10月正值山蘇盛產季節，到原鄉部落旅行時，不妨點上一盤山蘇料理，品嚐山林獨有的翠綠滋味，享受在地食材的營養與鮮美。

