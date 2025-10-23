自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

無需高強度訓練！7種簡單運動 助維護心臟健康

2025/10/23 16:58

有7種簡單運動能幫助維持心臟健康。游泳為7種運動之一。（歐新社）

有7種簡單運動能幫助維持心臟健康。游泳為7種運動之一。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然運動可以改善身體健康，但不少人的體能難以負荷高強度的訓練，僅能望著韻律教室內的激烈課程興嘆。改善心臟健康不代表一定要進行高強度鍛煉。即使是進行簡單、低衝擊的運動，也有助於保持心臟健康。印度時報（TOI）指出，有7種簡單運動能幫助維持心臟健康。

第一種運動：快走。快走是最簡單、也最容易被低估的有氧運動。快走30分鐘可以改善血液循環，增強心臟功能，甚至改善情緒。

第二種運動：游泳或水中有氧運動。水可以支撐人的體重，使運動對關節的刺激減輕，同時又能為人的肌肉和心臟帶來挑戰。游泳、水中慢跑或參加水中有氧運動課程，都能讓人進行全身性的有氧運動。

游泳或水中有氧運動好處有增強心肺功能、鍛鍊肌肉、提高柔軟度等。值得注意的是，就算不會游泳的人，也可以在泳池淺水區散步，此舉也能讓心臟得到溫和而有效的運動。

第三種運動：跳舞。只需打開最愛的歌單，然後盡情舞動即可。跳舞能讓人心跳加速，燃燒卡路里，並釋放令人愉悅的內啡肽。

跳舞也能增強耐力和協調性，減輕壓力。跳舞還能讓大腦更敏銳，有研究表明跳舞有助於提升記憶力和認知功能。

第四種運動：騎自行車。騎自行車既可促進心臟健康，又不會給關節帶來龐大壓力。騎自行車能增強心臟和腿部力量，並提高人的耐力。

若是自行車初學者，應從慢速騎乘開始，等習慣後改為中速騎乘15分鐘，再視情況而定增加到30至45分鐘。

第五種運動：瑜珈。瑜珈不僅僅關乎柔韌性和平靜氛圍。某些姿勢和流程，例如拜日式或輕柔的流瑜伽，也有助於心血管系統。瑜珈可以促進血液循環，降低血壓，並減少可能使心臟緊張的壓力荷爾蒙。

即使早上只做10分鐘瑜伽，也能為人的一天營造平和、充滿活力的氛圍。

第六種運動：低衝擊循環訓練。訓練計畫為20次深蹲，10次改良俯臥撐，20次左右步伐交替觸碰，15次臀橋，30秒原地踏步。每個動作之間休息30秒，目標並非快速，而是保持穩定、有利於心臟跳動的速度。

這項運動組合可以鍛鍊多個肌肉群，保持心率升高，並增強耐力，同時也能保護關節。

第七種運動：太極拳。太極拳注重平衡、深呼吸和緩慢而專注的動作，對心血管健康有益，可改善血液循環、降低血壓、增強協調性和平衡能力。

