自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》蔡璧名曾罹子宮頸癌 專家：應接種HPV疫苗

2025/10/23 16:18

台大教授、作家蔡璧名（右）近日辭世；圖為盧廣仲（左）與蔡璧名舉辦「解愛」講唱會。（添翼創越工作室提供）

台大教授、作家蔡璧名（右）近日辭世；圖為盧廣仲（左）與蔡璧名舉辦「解愛」講唱會。（添翼創越工作室提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台大教授「養生名家」蔡璧名近日驚傳辭世，享壽60歲。蔡璧名以莊子相關研究著稱，近年積極倡導穴道導引與太極拳，並且曾與歌手盧廣仲同台座談。而她之所以勤練太極，則是因罹患子宮頸癌，在積極調養與配合治療後，成功揮別腫瘤。

蔡璧名專研中國思想史，著作多以莊子思想出發，探討人生各種狀況。同時曾在2007年時發現子宮頸癌第3期。她從此改掉熬夜的壞習慣，且保持情緒平穩，隨後抗癌成功。

「小花藥師」花逸修說明，子宮頸癌的主要成因是感染高危型人類乳突病毒（HPV），尤其是型別16與18。顧家醫療總院長泌尿科醫師顧芳瑜指出，HPV透過性行為傳染，即使是單一性伴侶仍有感染風險，且感染初期通常沒有明顯症狀，等到發現時往往已是晚期。

目前台灣核准的HPV疫苗包含二價、四價與九價疫苗，其中九價疫苗可預防90%以上的子宮頸癌型別，建議9至26歲族群盡早接種，越年輕接種效果越好。國中女生也可免費接種二劑疫苗。超過26歲的女性仍可自費接種九價疫苗，同樣能提供良好保護。

除了疫苗，顧芳瑜也強調「定期子宮頸抹片檢查或HPV DNA檢測仍是不可或缺的預防方式。」即使已接種疫苗，仍有其他型別可能導致癌變，抹片檢查有助於早期發現、早期治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中