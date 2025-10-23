健康網》蔡璧名曾罹子宮頸癌 專家：應接種HPV疫苗

台大教授、作家蔡璧名（右）近日辭世；圖為盧廣仲（左）與蔡璧名舉辦「解愛」講唱會。（添翼創越工作室提供）

〔健康頻道／綜合報導〕台大教授「養生名家」蔡璧名近日驚傳辭世，享壽60歲。蔡璧名以莊子相關研究著稱，近年積極倡導穴道導引與太極拳，並且曾與歌手盧廣仲同台座談。而她之所以勤練太極，則是因罹患子宮頸癌，在積極調養與配合治療後，成功揮別腫瘤。

蔡璧名專研中國思想史，著作多以莊子思想出發，探討人生各種狀況。同時曾在2007年時發現子宮頸癌第3期。她從此改掉熬夜的壞習慣，且保持情緒平穩，隨後抗癌成功。

「小花藥師」花逸修說明，子宮頸癌的主要成因是感染高危型人類乳突病毒（HPV），尤其是型別16與18。顧家醫療總院長泌尿科醫師顧芳瑜指出，HPV透過性行為傳染，即使是單一性伴侶仍有感染風險，且感染初期通常沒有明顯症狀，等到發現時往往已是晚期。

目前台灣核准的HPV疫苗包含二價、四價與九價疫苗，其中九價疫苗可預防90%以上的子宮頸癌型別，建議9至26歲族群盡早接種，越年輕接種效果越好。國中女生也可免費接種二劑疫苗。超過26歲的女性仍可自費接種九價疫苗，同樣能提供良好保護。

除了疫苗，顧芳瑜也強調「定期子宮頸抹片檢查或HPV DNA檢測仍是不可或缺的預防方式。」即使已接種疫苗，仍有其他型別可能導致癌變，抹片檢查有助於早期發現、早期治療。

