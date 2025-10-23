健康網》牛喜壽喜燒疑食物中毒 食藥署：避免生熟食交叉污染

衛福部食藥署衛教資料指出，常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛等，一旦出現疑似食品中毒症狀時應迅速就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日前有消費者去台北市新光三越南西店的牛喜壽喜燒用餐，卻有發燒、嘔吐等狀況，衛生局稽查發現，有食材未加蓋保存的衛生缺失。根據衛福部食藥署衛教資料指出，想要避免食品中毒，最好遵守食品處理原則，包括區分生熟食、避免交叉污染、徹底煮熟等。常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、發燒等，一旦出現疑似食品中毒症狀應迅速就醫。

有網友昨日下午在Threads上發文表示，20日晚間6點到新光三越牛喜壽喜燒用餐後，隔天早上開始腹瀉，下午就發起高燒，晚上10點開始嘔吐。高燒不退前往急診就醫時燒到38.8度。台北市衛生局已前往台北市新光三越南西店的牛喜壽喜燒稽查，發現有食材未加蓋保存的衛生缺失，責令業者在27日前改善完成，檢驗過程則需1到2週才會出爐。

台北市衛生局已稽查新光三越南西店的牛喜壽喜燒，發現有食材未加蓋保存的衛生缺失，責令業者在27日前改善完成。（圖由台北市衛生局提供）

為了避免民眾陷入食品中毒的危害，衛福部食藥署歸納衛教資料QA作為指引原則：

●Q：常造成食品中毒的主要病因物質是什麼？

A：

1.細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。

2.病毒：如諾羅病毒等。

3.天然毒：包括植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等。

4.化學物質：農藥、重金屬、非合法使用之化合物等。

●Q：常造成食品中毒的主要原因是什麼？

A：

常造成食品中毒的主要原因有食品加熱處理不足、食品未妥善保存、食品調製後在室溫下放置過久、生食與熟食交叉污染、烹調人員衛生習慣不良、調理食品的器具或設備未清洗乾淨及水源被污染等。

●Q：食品中毒的症狀為何？

A：

常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候伴隨血便或膿便，但是不一定所有的症狀都會同時發生。

●Q：台灣常見的細菌性食品中毒其原因食品有哪些？

A：

1.引起腸炎弧菌食品中毒的原因食品主要為生鮮海產及魚貝類等。

2.引起沙門氏桿菌食品中毒的原因食品主要為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等。

3.引起病原性大腸桿菌食品中毒的原因食品主要為受糞便污染的食品或水源。

4.引起金黃色葡萄球菌食品中毒的原因食品主要為肉製品、蛋製品、乳製品、盒餐及生菜沙拉等。

5.引起仙人掌桿菌食品中毒的原因食品主要為米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等。

6.引起肉毒桿菌食品中毒的原因食品主要為低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆干製品等。

●Q：如何避免食品中毒？

A：

1.遵守食品處理之原則，包括新鮮、清潔、區分生熟食、避免交叉污染、徹底煮熟、注意保存溫度及使用乾淨的水與食材等。

2.外出飲食時應避免冷食、生食、不吃來路不明的食品，亦應避免路邊攤飲食，謹慎選擇衛生優良餐廳用餐。

3.確保與食物接觸的人或物都是清潔乾淨的，要使用不同砧板及刀具，分別處理生食與熟食，食用前要將食品充分加熱並在2小時內吃完，食物應放入冰箱冷藏或冷凍，飲水則要煮沸，不喝生水。

4.遵守個人衛生原則，確保自身飲食健康。

●Q：預防食品中毒5要原則

A：

1.要洗手：調理食品前後都需澈底洗淨，有傷口要先包紮。

2.要新鮮：食材要新鮮衛生，用水也必須乾淨無虞。

3.要生熟食分開：用不同器具處理生熟食，避免交叉污染。

4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃ 細菌才容易被消滅。

5.要注意保存溫度：低於7℃才能抑制細菌生長；已烹調食品，或是易腐敗食品及其原料，則建議於5℃以下保存，室溫下不宜放置過久。

食藥署還提醒，發生疑似食品中毒症狀時應迅速就醫。保留剩餘食品檢體（密封並留存於低溫冷藏，不可冷凍），並儘速通知衛生單位。

