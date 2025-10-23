自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》霜降當心血壓波動大 飲食這樣吃防護腸胃、呼吸道

2025/10/23 18:21

中醫師王大元表示，霜降後氣溫驟降、由濕轉乾，容易出現呼吸道、消化道和皮膚問題，建議可吃蘋果等白色食材，有助生津止咳；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師王大元表示，霜降後氣溫驟降、由濕轉乾，容易出現呼吸道、消化道和皮膚問題，建議可吃蘋果等白色食材，有助生津止咳；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕霜降是秋天的最後一個節氣，代表天氣將逐漸轉冷凝霜，萬物開始停止生長，呈現一片深秋冷肅的景象。中醫師王大元表示，霜降後氣溫驟降、由濕轉乾，燥邪更易傷害人體津液，因此容易出現呼吸道、消化道和皮膚問題，有心血管疾病者尤應注意保暖。飲食上建議可吃水梨、蘋果、蘿蔔、蜂蜜水等白色食材，有助生津止咳又潤肺。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，霜降節氣建議採行「平補」，不宜選用甘寒之品，古人認為：「冬季進補不如霜降進補」、「一年補通通，不如補霜降」。因此，進入深秋時節應先將腸胃顧好，冬天才能立於不敗之地；否則到了天寒地凍的嚴冬，屆時腸胃早已虛不受補，補了也吸收不了。

此外，霜降因氣溫驟降，血管收縮、血壓波動，王大元提醒，有心血管疾病的人要特別注意保暖。加上氣候轉乾，也易出現口乾舌燥、氣喘燥咳、皮膚乾裂和大便秘結等症狀；另當體內津液不足時，筋脈容易失於濡養，也可能發生小腿抽筋或骨性關節炎等狀況。

至於生活起居方面，王大元建議：應早睡早起、避寒就溫，夜間可泡腳助眠，促進血液循環。運動宜選擇溫和緩慢的活動，如太極、慢跑等。情志上秋末易生悲傷之感，應保持心境平和，可多親近自然、曬曬太陽，或喝些溫暖的茶飲，如桂圓紅棗茶等，有助養心安神。

不過，王大元表示，霜降氣候仍以乾燥當主，想要預防乾燥症狀，關鍵在於養肺與潤燥。一般人可吃些有助生津潤燥、宣肺止咳的水梨、蘋果、蘿蔔、白果和蜂蜜水等白色食材，然而北部天氣相對濕冷，不像中南部豔陽高照和乾燥，因此可酌量食用辛溫之物以暢通陽氣，例如：乾薑、肉桂、青蔥等。

除了飲食調養之外，王大元也推薦穴道按摩，可以搓揉鼻翼兩側的「迎香穴」、手肘內面的「尺澤穴」和手腕內側的「內關穴」，這些穴位也有助於霜降時節預防呼吸道疾病和調整情緒。

