口腔衛生超重要！研究：忘記刷牙 中風風險恐增近9成

最新研究指出，忘記刷牙也可能會導致中風風險增加86%。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕健康飲食、規律運動是預防中風的方法，但最新研究指出，忘記刷牙也可能會導致中風風險增加86%。

根據《太陽報》（The Sun）報導，該研究發表於神經病學開放取用期刊上，由美國南卡羅來納大學哥倫比亞分校研究人員執行。該研究表示，因刷牙習慣不良而患有蛀牙和牙齦疾病的人，可能面臨更高的「缺血性中風」風險。

請繼續往下閱讀...

研究人員分析5986名平均年齡為63歲的成年人的數據，這些參與者在研究開始時均無中風病史。所有參與者都完成了牙科檢查，以評估他們是否患有牙齦疾病、蛀牙或兩者兼有。

隨後參與者被分為3組，分別為口腔健康、僅有牙齦疾病和牙齦疾病及蛀牙兼有的組別。研究人員對這3組進行為期20年的隨訪，透過電話問診和病歷記錄來確定哪些人罹患中風。

在1640名口腔健康的人中，只有4%患有中風；在3151名患有牙齦疾病的人中，7%患有中風；在1195名同時患有牙齦疾病和蛀牙的人中，10%患有中風。

在調整了年齡、體重指數和吸煙狀況等因素後，研究人員發現，與口腔健康的人相比，同時患有牙齦疾病和蛀牙的人患中風的風險高出86%。僅患有牙齦疾病的人患中風的風險高出44%。

南卡羅來納大學哥倫比亞分校博士、研究作者森（Souvnik Sen）聲稱，研究發現即使控制心血管風險因素，同時患有蛀牙和牙齦疾病的人患中風的風險，仍幾乎是口腔健康狀況良好的人的2倍。這代表改善口腔健康可能是預防中風的重要關鍵之一。

森強調，有牙齦疾病或蛀牙跡象的人應該尋求治療，這不僅是為了保護牙齒，也是為了降低中風風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法