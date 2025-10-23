長期鼻塞、流鼻水苦 後鼻神經阻斷術後1月緩解顯著

衛福部台南醫院耳鼻喉科醫師孫學安指，治療過敏性鼻炎的新式後鼻神經阻斷術，是燒灼神經、非切斷神經，之後仍有復發可能，需持續追蹤。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕34歲蔡先生長期為鼻塞、流鼻水、鼻涕倒流所苦，到衛福部台南醫院就醫、檢查發現有鼻中膈彎曲合併過敏性鼻炎。患者嘗試先以藥物治療數月，但效果有限。醫師與蔡先生討論後，蔡決定接受鼻中膈鼻道成形術與需自費的後鼻神經阻斷術，術後住院1天後就出院，術後1個月後鼻塞、流鼻水問題有顯著緩解。

台南醫院耳鼻喉科醫師孫學安指出，據流行病學調查，目前台灣過敏性鼻炎盛行率約10-20%；若在空氣污染嚴重的都會地區更達30%以上，且有逐年上升趨勢。過敏性鼻炎典型症狀包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子眼睛癢等，此鼻炎通常可藉由藥物治療與遠離蟑螂、塵蟎等過敏原獲得改善；若用藥物已無效，可考慮動手術治療。

孫學安表示，目前與過敏性鼻炎有關的手術大致分兩種：下鼻甲黏膜手術與過敏神經阻斷手術。下鼻甲黏膜手術可有效改善鼻塞，但對於鼻水、打噴嚏等症狀，則效果有限。過敏神經可分為上游的翼管神經和下游的後鼻神經，阻斷過敏神經訊號的傳遞是解決鼻過敏的有效方式。

過敏神經阻斷手術，主要以阻斷上游翼管神經治療鼻過敏，雖然可大幅改善鼻子過敏的情況，但因容易產生長期乾眼併發症，且需要住院及全身麻醉，病患接受度偏低。近年來提出將阻斷的部位改變為針對鼻腔較為專一的後鼻神經，可避免眼乾併發症產生。

孫學安說，2022年美國鼻科醫學會確認，過敏性鼻炎與非過敏性鼻炎的「後鼻神經燒灼術」，手術治療效果顯著，患者術後6個月，包含鼻塞、流鼻水、鼻子癢及打噴嚏症狀都可大幅改善。上述病例蔡先生於術後1個月就有明顯成效。

此手術大多數僅需局部麻醉（門診手術治療）即可，不同於過去鼻部手術引起的不舒適感則有大幅改善。但他也提醒，後鼻神經燒灼術只有燒灼神經，並非完全切斷神經，所以可能仍有復發機會，需持續追蹤。對病症的治療方式，需與專業醫師討論，做出最符合病患需求的決策。

患有鼻中膈彎曲與過敏性鼻炎的34歲蔡先生，接受鼻中膈鼻道成形術與後鼻神經阻斷術後，鼻內有燒灼痕跡，鼻塞與流鼻水問題緩解明顯。（記者王俊忠翻攝）

