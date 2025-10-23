自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

5旬男常流鼻涕、感冒 竟是黴菌性鼻竇炎

2025/10/23 15:50

林恆甫醫師表示，黴菌性鼻竇炎症狀與一般感冒相似，容易被誤判，若藥物治療超過兩週仍未改善，就應提高警覺。（記者陳建志攝）

林恆甫醫師表示，黴菌性鼻竇炎症狀與一般感冒相似，容易被誤判，若藥物治療超過兩週仍未改善，就應提高警覺。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名52歲男子長期受流鼻涕、鼻涕異味困擾，幾乎三天兩頭就感冒，直到前往耳鼻喉科就診，經醫師以內視鏡及電腦斷層檢查後，才發現鼻竇內疑似有黴菌，確診為「黴菌性鼻竇炎」。透過鼻竇內視鏡手術結合導航系統完整清除病灶，術後隔天就出院，1週後恢復正常生活，惱人的鼻塞、異味都消失，感冒次數也大幅減少。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫表示，黴菌性鼻竇炎是黴菌感染鼻竇黏膜引起的慢性發炎，常見於台灣這類潮濕環境。患者多為單側發病，常見症狀包括單側鼻塞、黃綠色濃稠鼻涕、鼻腔飄出腐臭或魚腥味、鼻涕倒流及持續性頭痛等。因症狀與一般感冒或鼻竇炎相似，容易被誤判，若藥物治療超過兩週仍未改善，就應提高警覺。

林恆甫指出，黴菌球一旦形成會逐漸增大，堵塞鼻竇開口，藥物治療效果有限，手術清除是最有效的方式。此次患者採用自費的「鼻竇內視鏡導航手術」，透過3D立體影像導航系統，能準確辨識病灶位置並完整清除黴菌，大幅提升手術安全性與成功率。患者術後恢復良好，第二天即可出院並從事輕度工作，一週後完全康復。

林恆甫表示，台灣每年約有15~20%的民眾曾感染鼻竇炎，其中黴菌性鼻竇炎約占1成，好發於免疫力低下、生活在潮濕環境或通風不良地區的民眾、從事園藝農作或畜牧業者，以及本身有氣喘、鼻過敏病史或鼻中隔彎曲等鼻部結構異常者。若未及時治療，黴菌可能擴散至眼眶甚至腦部，引發視力喪失、腦膜炎或腦膿瘍等嚴重併發症，免疫力差者甚至有致命風險。

林恆甫強調，鼻竇看不見、卻影響深遠，早期發現並精準治療，才能防止小毛病演變成大問題。建議民眾日常預防可從三方面著手：第一，控制過敏與氣喘，減少鼻腔黏膜發炎；第二，保持居家通風與乾燥；第三，若長期反覆感冒，應至具備內視鏡檢查設備的醫療院所尋求專業診斷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中