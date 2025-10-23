5旬男常流鼻涕、感冒 竟是黴菌性鼻竇炎

林恆甫醫師表示，黴菌性鼻竇炎症狀與一般感冒相似，容易被誤判，若藥物治療超過兩週仍未改善，就應提高警覺。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名52歲男子長期受流鼻涕、鼻涕異味困擾，幾乎三天兩頭就感冒，直到前往耳鼻喉科就診，經醫師以內視鏡及電腦斷層檢查後，才發現鼻竇內疑似有黴菌，確診為「黴菌性鼻竇炎」。透過鼻竇內視鏡手術結合導航系統完整清除病灶，術後隔天就出院，1週後恢復正常生活，惱人的鼻塞、異味都消失，感冒次數也大幅減少。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫表示，黴菌性鼻竇炎是黴菌感染鼻竇黏膜引起的慢性發炎，常見於台灣這類潮濕環境。患者多為單側發病，常見症狀包括單側鼻塞、黃綠色濃稠鼻涕、鼻腔飄出腐臭或魚腥味、鼻涕倒流及持續性頭痛等。因症狀與一般感冒或鼻竇炎相似，容易被誤判，若藥物治療超過兩週仍未改善，就應提高警覺。

請繼續往下閱讀...

林恆甫指出，黴菌球一旦形成會逐漸增大，堵塞鼻竇開口，藥物治療效果有限，手術清除是最有效的方式。此次患者採用自費的「鼻竇內視鏡導航手術」，透過3D立體影像導航系統，能準確辨識病灶位置並完整清除黴菌，大幅提升手術安全性與成功率。患者術後恢復良好，第二天即可出院並從事輕度工作，一週後完全康復。

林恆甫表示，台灣每年約有15~20%的民眾曾感染鼻竇炎，其中黴菌性鼻竇炎約占1成，好發於免疫力低下、生活在潮濕環境或通風不良地區的民眾、從事園藝農作或畜牧業者，以及本身有氣喘、鼻過敏病史或鼻中隔彎曲等鼻部結構異常者。若未及時治療，黴菌可能擴散至眼眶甚至腦部，引發視力喪失、腦膜炎或腦膿瘍等嚴重併發症，免疫力差者甚至有致命風險。

林恆甫強調，鼻竇看不見、卻影響深遠，早期發現並精準治療，才能防止小毛病演變成大問題。建議民眾日常預防可從三方面著手：第一，控制過敏與氣喘，減少鼻腔黏膜發炎；第二，保持居家通風與乾燥；第三，若長期反覆感冒，應至具備內視鏡檢查設備的醫療院所尋求專業診斷。

