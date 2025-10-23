中和安邦日照中心內設有角落空間，讓學員可以聊天互動。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為落實社區在地照顧、建構友善共融的照護環境，第20家日間照顧中心、也是第6家具備重度失能日照功能的中和安邦障礙者日間照顧中心，23日啟用，社會局長李美珍表示，全市已佈建89家機構及社區式服務據點，支持身障朋友多元發展，與社區共融生活。

中和安邦障礙者日照中心由社團法人台灣社會發展推動協會承辦，位於中和安邦青年社會住宅，利用公益回饋空間設置，周邊交通及生活機能相當便利，安邦社宅內也設立公托托育、長照據點、青創基地等，為多功能社宅。

請繼續往下閱讀...

李美珍表示，失能身心障礙者是社會中特別需要關懷的族群，安邦日照中心不僅提供25位45歲以下個案日常生活的照護與復健，幫助生活自理，也能減輕家長的照顧負荷，獲得喘息空間，新北市會持續攜手民間團體擴展資源，推動多元、在地化的身障福利服務，打造更具包容力的友善城市，她並感謝城鄉局與住都中心，提供優質的社宅公益回饋空間，讓社會局能廣佈服務據點。

新北市中和安邦日間照顧中心啟用，提供失能者全方位照護服務。（記者翁聿煌攝）

社團法人台灣社會發展推動協會理事長羅雪娥表示，中心除聘請專業社工和教保員，予以學員生活陪伴照顧、心理支持、課程訓練外，並設有角落空間和舒緩室，以及許多體健設備，讓身障朋友可以獲得情緒紓解，也可以運動紓壓，獲得身心平衡發展。

啟用活動由來自五股洲子洋小作所的學員，彈奏烏克麗麗，以及舞蹈「心花開」獲得現場人士熱烈的掌聲鼓勵。多位議員助理、連城里長林仁凱以及其他身障服務團體蒞臨參加。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法