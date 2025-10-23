自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

新北市中和安邦日間照顧中心啟用 提供失能者全方位照護服務

2025/10/23 15:55

中和安邦日照中心內設有角落空間，讓學員可以聊天互動。（記者翁聿煌攝）

中和安邦日照中心內設有角落空間，讓學員可以聊天互動。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為落實社區在地照顧、建構友善共融的照護環境，第20家日間照顧中心、也是第6家具備重度失能日照功能的中和安邦障礙者日間照顧中心，23日啟用，社會局長李美珍表示，全市已佈建89家機構及社區式服務據點，支持身障朋友多元發展，與社區共融生活。

中和安邦障礙者日照中心由社團法人台灣社會發展推動協會承辦，位於中和安邦青年社會住宅，利用公益回饋空間設置，周邊交通及生活機能相當便利，安邦社宅內也設立公托托育、長照據點、青創基地等，為多功能社宅。

李美珍表示，失能身心障礙者是社會中特別需要關懷的族群，安邦日照中心不僅提供25位45歲以下個案日常生活的照護與復健，幫助生活自理，也能減輕家長的照顧負荷，獲得喘息空間，新北市會持續攜手民間團體擴展資源，推動多元、在地化的身障福利服務，打造更具包容力的友善城市，她並感謝城鄉局與住都中心，提供優質的社宅公益回饋空間，讓社會局能廣佈服務據點。

新北市中和安邦日間照顧中心啟用，提供失能者全方位照護服務。（記者翁聿煌攝）

新北市中和安邦日間照顧中心啟用，提供失能者全方位照護服務。（記者翁聿煌攝）

社團法人台灣社會發展推動協會理事長羅雪娥表示，中心除聘請專業社工和教保員，予以學員生活陪伴照顧、心理支持、課程訓練外，並設有角落空間和舒緩室，以及許多體健設備，讓身障朋友可以獲得情緒紓解，也可以運動紓壓，獲得身心平衡發展。

啟用活動由來自五股洲子洋小作所的學員，彈奏烏克麗麗，以及舞蹈「心花開」獲得現場人士熱烈的掌聲鼓勵。多位議員助理、連城里長林仁凱以及其他身障服務團體蒞臨參加。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中