健康網》非洲豬瘟屬「殺手級」超級病毒 冷凍狀態竟能活1000天

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，致使非洲豬瘟破功，由於它是「殺手級」超級病毒，且沒有疫苗、沒有藥物，傳染速度更快。（記者林菁樺攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該場有28頭豬隻流向彰化及嘉義等地，令人擔心事件延燒。毒物專家招名威表示，人類有疫苗、有醫療體系，豬卻沒有。因此，豬瘟對牠們來說，就像「沒有解藥的流感」，而且傳染速度更快。因非洲豬瘟致死率高達100%，只要有1隻豬感染，整個養豬場就得被撲殺，一旦台灣失守代價是數千億。

許多人會問：「非洲豬瘟到底有多嚴重？」招名威在臉書「招名威教授 毒理威廉」說明，老實說，因為人類很難體會此病對豬的致命級影響。就像人類面對流感一樣，豬也會感染病毒，但不同的是：人類有疫苗、有醫療體系，豬卻沒有。

超級病毒：能撐過冷凍1000天的「殺手」

招名威解釋，非洲豬瘟（ASFV）是一種DNA病毒，生存能力驚人。它不怕酸、不怕鹼，可在酸鹼值4到13的環境中活得好好的。

在室溫糞便中可存活11天，豬舍環境中可活1個月，若進入肉品加工後仍可能潛伏超過140天。更誇張的是，在冷藏環境可存活100天，冷凍狀態下可撐1000 天以上。

招名威強調，要特別警覺的是，一塊被感染的冷凍豬肉、一包從網路買來的火腿或香腸，甚至一口廚餘，都可能是病毒的「長途運輸工具」。目前ASFV的致死率高達100%，且沒有疫苗、沒有藥物。只要有1隻豬感染，整個養豬場就得被撲殺。

一旦台灣失守代價是數千億

招名威表示，回顧1997年的口蹄疫風暴，台灣損失超過2000億元，花了近20年才恢復出口資格。若非洲豬瘟在台灣大爆發，整個豬肉產業恐面臨毀滅性打擊，不僅影響農民生計，更波及餐飲、食品加工與出口市場。

