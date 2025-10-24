健康網》失智別來亂！ 中醫點名「這些中藥」護腦有功

中醫臨床發現，薄荷等中藥能安神醒腦。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕大腦具有高精密的設計，「血腦障壁」可以阻擋細菌、病毒與毒素入侵，但是卻也讓許多藥物「止步於外」。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀坦言，這就是為什麼阿茲海默症與帕金森氏症等腦部疾病，其治療一直困難的原因之一。中醫臨床發現，有幾味中藥不僅能「通關」進入腦部，還能安神醒腦。

林舜穀在臉書專頁「林舜穀中醫師談失智照護」發文分享，即使大腦外層其實有一道「隱形護城河」血腦障壁的保護，在中醫的長期臨床與現代藥理研究中發現，有幾味中藥不僅能「通關」進入腦部，還能安神醒腦。以下是他歸納具此效果的中藥：

請繼續往下閱讀...

●石菖蒲：開竅寧神，喚醒清明之氣

適用於記憶減退、神志恍惚、眩暈不清。研究顯示其揮發性成分能穿越血腦障壁，調整腦部神經傳導，改善認知與情緒。

●三七：活血化瘀，暢通腦路

臨床常用於腦血管阻塞、缺血後遺症。研究發現三七皂苷能增加血腦障壁通透性，讓養分與藥物更有效進入腦部。

●天麻：息風止痙，安神鎮腦

能改善眩暈、頭痛、手抖與肢體僵硬。實驗證實天麻萃取物可直接進入腦組織，長時間維持穩定濃度，對帕金森氏症與失智行為障礙皆有助益。

●薄荷：疏肝解鬱，清神醒腦

薄荷揮發油能快速穿越血腦屏障，緩解頭腦沉重、煩躁焦慮。雖作用時間短，但能即時舒緩情緒與思緒壓力。

古老草方與現代科學的交融之間，看見的不僅是治病的智慧，更是身心平衡與腦部活力的新希望。

