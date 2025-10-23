自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

痛風用藥保平安！臺大醫師建議：基因檢測助攻

2025/10/23 13:48

新竹臺大分院內科部風濕免疫科醫師王恭宇說，常見的降尿酸藥物Allopurinol在亞洲人身上可能引起「史蒂芬強生症候群」，首次用藥前可以做基因檢測以排除風險。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院內科部風濕免疫科醫師王恭宇說，常見的降尿酸藥物Allopurinol在亞洲人身上可能引起「史蒂芬強生症候群」，首次用藥前可以做基因檢測以排除風險。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕痛風近年在台灣儼然成了另一種「國民病」，生活中越來越常見這類患者。新竹臺大分院內科部風濕免疫科醫師王恭宇說，常見的治療用降尿酸藥物「Allopurinol」雖然有效，但在亞洲人可能另引起「史蒂芬強生症候群」這種嚴重的藥物過敏反應，甚至危及生命。為降低風險，病人只要在首次使用這個藥物前進行基因檢測，就能確保用藥安全。

王恭宇說，痛風不只是痛起來要人命、不良於行，高尿酸更跟心臟病、腎臟病息息相關。它是尿酸結晶沉積在關節，就像「小針頭」卡在關節裡而引發的紅腫劇痛；顯微鏡下雖能看到針狀的尿酸結晶，但臨床上並非所有病人都能抽取到關節液，所以醫師會依症狀、血液檢查以及影像綜合判斷。

急性發作時固然是以止痛消炎為主，常用藥物包括非類固醇消炎止痛藥、秋水仙素以及類固醇。慢性期則需長期控制尿酸，避免反覆發作與關節受損。

常見的降尿酸藥物「Allopurinol」在亞洲人身上可能引起「史蒂芬強生症候群」，這是一種嚴重藥物過敏反應，會造成全身大面積紅疹、水泡，甚至危及生命。為降低風險，我國從3年起就已給付相關的基因檢測，等於病人只要在首次使用Allopurinol藥物前就可檢測，以確保用藥安全。

他也提醒已經有痛風的患者，平日應避免酒精、含糖飲料，高普林的動物內臟、海鮮也要節制，再加上規則服藥並調整生活習慣，多數人都能有效控制尿酸，維持良好生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中