痛風用藥保平安！臺大醫師建議：基因檢測助攻

新竹臺大分院內科部風濕免疫科醫師王恭宇說，常見的降尿酸藥物Allopurinol在亞洲人身上可能引起「史蒂芬強生症候群」，首次用藥前可以做基因檢測以排除風險。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕痛風近年在台灣儼然成了另一種「國民病」，生活中越來越常見這類患者。新竹臺大分院內科部風濕免疫科醫師王恭宇說，常見的治療用降尿酸藥物「Allopurinol」雖然有效，但在亞洲人可能另引起「史蒂芬強生症候群」這種嚴重的藥物過敏反應，甚至危及生命。為降低風險，病人只要在首次使用這個藥物前進行基因檢測，就能確保用藥安全。

王恭宇說，痛風不只是痛起來要人命、不良於行，高尿酸更跟心臟病、腎臟病息息相關。它是尿酸結晶沉積在關節，就像「小針頭」卡在關節裡而引發的紅腫劇痛；顯微鏡下雖能看到針狀的尿酸結晶，但臨床上並非所有病人都能抽取到關節液，所以醫師會依症狀、血液檢查以及影像綜合判斷。

急性發作時固然是以止痛消炎為主，常用藥物包括非類固醇消炎止痛藥、秋水仙素以及類固醇。慢性期則需長期控制尿酸，避免反覆發作與關節受損。

常見的降尿酸藥物「Allopurinol」在亞洲人身上可能引起「史蒂芬強生症候群」，這是一種嚴重藥物過敏反應，會造成全身大面積紅疹、水泡，甚至危及生命。為降低風險，我國從3年起就已給付相關的基因檢測，等於病人只要在首次使用Allopurinol藥物前就可檢測，以確保用藥安全。

他也提醒已經有痛風的患者，平日應避免酒精、含糖飲料，高普林的動物內臟、海鮮也要節制，再加上規則服藥並調整生活習慣，多數人都能有效控制尿酸，維持良好生活品質。

